"Liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu emerytalnym przekroczyła historyczną barierę miliona osób i wyniosła 1,012 mln osób. To więcej o 21 tys. niż w maju i więcej o 342 tys. wobec lutego 2020 r. Dwie trzecie wzrostu cudzoziemców w rejestrach ZUS to obywatele Ukrainy. Ich liczba wynosi już ok. 729 tys. osób" – przekazała prof. Gertruda Uścińska.

Zwróciła uwagę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych na bieżąco analizuje liczbę cudzoziemców w ubezpieczeniu emerytalnym. "Szczegółowo przyglądamy się tym danym od kilku lat. W ostatnim czasie polski rynek pracy stał się bardzo atrakcyjny dla obywateli innych państw, szczególnie dla Ukraińców" – podkreśliła szefowa ZUS.

"Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie nie zauważyliśmy, aby masowo wyrejestrowywano z ubezpieczeń obywateli tego kraju. Potwierdzają to także obecne – historyczne dane. W ostatnich miesiącach stale obserwowaliśmy wzrost liczby cudzoziemców pracujących w Polsce, także Ukraińców" – dodała prof. Uścińska.

Zaznaczyła, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny, coraz częściej podejmują pracę w naszym kraju.

"Według danych resortu rodziny od 15 marca pracę w Polsce podjęło ponad 307 tys. obywateli Ukrainy. Najwięcej osób w ostatnich miesiącach znalazło zatrudnienie w województwach mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim" – wskazała szefowa ZUS.(PAP)