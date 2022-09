Prezydent podziękował wszystkim za przybycie i przypomniał, że to już ósmy raz, kiedy odbywają się dożynki organizowane przez prezydenta.

"Te dożynki symbolicznie wieńczą rok, wieńczą sezon zbiorów naszych gospodarzy a zarazem stanowią podziękowanie. Podziękowania za rok pracy, za to co udało się z pól zebrać, za to że rodzinom udało się przeżyć kolejny rok, przetrwać w gospodarstwie i w sprawach domowych, rodzinnych" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że dla prezydenta RP ten moment, kiedy przybywają do niego na zaproszenie rolnicy, jest przede wszystkim momentem na to, żeby podziękować i złożyć hołd wszystkim ludziom, którzy w Polsce pracują na roli. "Wszystkim tym, którzy prowadzą gospodarstwa, a tym samym dzięki swojej pracy zapewniają nam, całego naszemu krajowi, naszemu społeczeństwu bezpieczeństwo żywnościowe" - zaznaczył dodając, że jest to jedno z absolutnie fundamentalnych i najważniejszych, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie państwa i byt społeczeństwa" - dodał.

"Tak od lat polski rolnik zabezpiecza to bezpieczeństwo Rzeczypospolitej a w ostatnich latach w sposób dynamiczny zapewnia rozwój Polski" - wskazał prezydent. Zaznaczył, że nie tylko przez dostarczanie żywności na rynek krajowy, ale także w dostarczaniu żywności w takiej ilości i jakości, że może być ona z powodzeniem eksportowana na zewnątrz. "Jest oczekiwanym i ważnym elementem importu z Polski do wielu krajów na świecie" - dodał.

Podziękował jeszcze raz wszystkim rolnikom. "Dziękuję z całego serca, ze poprzez tą żywność , prze te płody rolne budujecie państwo w ogromnym stopniu nasz produkt krajowy brutto, a le także rozsławiacie Polskę i budujecie dobrą markę Polski na całym świecie" - powiedział.