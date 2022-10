Jak podało w piątek Ministerstwo Finansów za ubiegły rok Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) w ramach rozliczenia 1 proc. rekordową w historii kowotę 1 mld 114 mln zł. Dodano, że wsparcie przekazało 15,9 mln podatników, a przeciętna kwota przekazana na rzecz tych organizacji przez jednego podatnika wyniosła 70 zł.

"Może tylko cieszyć, że Polacy coraz chętniej wspierają OPP, które są świetnie przygotowane do koordynowania działań dobroczynnych zarówno, jeśli chodzi o kwalifikacje ludzi i jak również wiedzę i zaplecze logistyczne. Dobrze też, że tego typu działania są „nagradzane” od strony podatkowej możliwością odliczenia od dochodu co najmniej części takich darowizn (do wysokości 6 proc. dochodu w przypadku osób fizycznych)" - wskazała ekspertka.

Przypomniała, że chociaż 1 proc. podatku (a za 2022 – już 1,5 proc.) można przekazać tylko na rzecz OPP to, aby dokonać odliczenia darowizny od dochodu, dana organizacja wcale nie musi mieć statusu OPP. "Ważne jest, aby realizowała cele pożytku publicznego wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" - wyjaśniła. W jej ocenie 2022 rok pokazał jednak, że zachęty podatkowe mogą być niewystarczające, zwłaszcza w przypadku dobroczynności realizowanej przez przedsiębiorców czy tworzonych ad hoc społeczności. "Wojna w Ukrainie dała wszystkim nam impuls do działania: przekazywania towarów, organizowania ad hoc zbiórek, realizowania świadczeń bezpłatnych itp." - wyliczyła.

Zdaniem Lewandowskiej, dobrze że dość szybko została dostrzeżona przez Ministerstwo Finansów potrzeba wprowadzenia kliku rozszerzających preferencji podatkowych dla przedsiębiorców (np. możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów darowizn rzeczowych), niemniej jednak - jak zaznaczyła - wielu z nich powstrzymywało się od najbardziej adekwatnych form pomocy (np. przekazania towarów), nie będąc pewnym ich skutków podatkowych np. w VAT. "Dobrze byłoby mieć system podatkowy, który możliwie szeroko adresuje i premiuje postawy prospołeczne. Koniec końców, przez takie działania Polacy realizują nie tylko własne potrzeby „dobrego serca” ale też skutecznie wspierają państwo w jego obszarze kompetencji" - podsumowała (PAP)

autor: Ewa Wesołowska, Marcin Musiał