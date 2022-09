Rykoszetem obrywają również państwa UE nienależące do strefy euro. Kursy ich walut są zwykle skorelowane z kursem euro, gdyż ich koniunktura gospodarcza jest związana z sytuacją w Europie. Jednym z tych państw jest Polska. Dolar kosztuje już 5 zł, choć przed wojną bywał tańszy niż 4 zł. Ma to ogromny wpływ na ceny . Trzeba pamiętać, że Polska jest jedną z najbardziej zależnych od dolara gospodarek w UE. W ubiegłym roku 57 proc. importowanych do Polski dóbr było fakturowanych w amerykańskiej walucie (w 2014 r. było to 67 proc.). Jedynie w Grecji, Portugalii oraz w Holandii i na Cyprze udział dolara w imporcie jest wyższy niż u nas. W przypadku Węgier dolar odpowiada za połowę wartości importu, a w Czechach i Rumunii za ok. 45 proc.