Jak powiedział prezydent Andrzej Duda na wtorkowym spotkaniu w Belwederze z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, że wspierając polskie firmy poza granicami Polski powinni działać tak, jakby zagrożenie wojenne nie istniało.

"Trzeba realizować polskie interesy, tak jak czyniliście państwo do tej pory ze zdwojoną siłą, właśnie dlatego, że jesteśmy w trudnej sytuacji, właśnie dlatego, że jest kryzys wynikający także z wojny rozpętanej przez Rosję, że jest kryzys energetyczny, gospodarczy, że prawdopodobnie będzie uderzenie kryzysu żywnościowego" - zauważył prezydent.

Zwracając się do przedstawicieli PAIH podkreślił, że ich sukces będzie w tych okolicznościach sukcesem RP. "Bo każda nasza firma, która dzięki państwa pomocy odnajduje się na rynku poza granicami, zaczyna tam działać, otwiera tam swoje przedstawicielstwo, sprzedaje tam swoje towary, jest sukcesem. Tak samo, jak każdy przedsiębiorca z zagranicy, który dzięki konsultacji z państwem, wchodzi na polski rynek, zatrudnia tu ludzi jest dla nas skarbem i zwycięstwem" - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że przez ostatnie 7 lat udało się osiągnąć bardzo wiele. "Mówiłem nawet o tym wczoraj do premiera Mateusza Morawieckiego (...) jednego nie udało nam się osiągnąć, a jesteśmy już prawie: jeszcze nie weszliśmy do G20. Moją wielką ambicją jest byśmy weszli do G20. Kto wie, który prezydent będzie miał tę satysfakcję i przyjemność, by Polskę do G20 wprowadzić. Mam cichą nadzieję, że może ja, choć sytuacja się skomplikowała" - przyznał Andrzej Duda.

Dodał, że obecnie wielką troską jest zabezpieczenie gospodarstw domowych przed zbliżającym się sezonem zimowym. Zauważył, że jeszcze kilka lat temu problemy z dostawami gazu czy węgla wydawały się nierealne.

"Obawy o dostawy gazu do Polski w tej chwili nie ma, ale o węgiel, to czy go wystarczy dla wszystkich i jaka będzie jego cena, nadal jest to dziś ogromna troska" - podkreślił prezydent.

Jak podkreślił prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda, rolą Agencji jest wspieranie polskich przedsiębiorców w ekspansji za granicą. "Wspieranie dużych, a szczególnie małych i średnich firm" - zaznaczył. Dodał, że bez wsparcia Prezydenta RP dla polskich przedsiębiorców na forach biznesowych działania pracowników PAIH byłyby trudniejsze.

Jak ocenił, działania edukacyjne PAIH-u wśród polskich przedsiębiorców o ekspansji na zagraniczne rynki mają sens, bo widać efekty internacjonalizacji polskich firm.

Przypomniał, że w środę odbędzie się PAIH Forum Biznesu z Honorowym Patronatem Prezydenta RP. "To będzie wyjątkowe spotkanie przede wszystkim sektora MŚP, naszych partnerów" - wskazał. Podał, że już zapisało się ponad 3,5 tys. uczestników.

PAIH Forum Biznesu to wydarzenie w formule bezpłatnych warsztatów branżowych i rynkowych oraz indywidualnych konsultacji z ekspertami. Jego celem jest pokazanie małym i średnim polskim firmom szans eksportowych i inwestycyjnych na rynkach zagranicznych oraz wskazanie w jakie sektory, gdzie i z jaką intensywnością zaangażować kapitał oraz potencjał technologiczny. (PAP)

Autorki: Karolina Mózgowiec, Longina Grzegórska-Szpyt