"Łukasz Młynarkiewicz jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym oraz wykładowcą akademickim. Rozprawę doktorską poświęcił instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Dyplomant International School of Nuclear Law – programu organizowanego przez Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytetu w Montpellier" - przekazano w komunikacie Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ).

Przypomniano, że przed powołaniem na stanowisko wiceprezesa Polskich Elektrowni Jądrowych Młynarkiewicz był prezesem Państwowej Agencji Atomistyki (od września 2019 r. do grudnia 2022 r.). Wcześniej PAA informowała, że Młynarkiewicz złożył na ręce premiera Mateusza Morawieckiego rezygnację ze stanowiska, a premier tę rezygnację przyjął.

"Jako szef PAA dr Łukasz Młynarkiewicz był również Pierwszym Zastępcą Gubernatora RP w Radzie Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na okres kadencji 2020-2022. Pełnił także funkcje przedstawiciela RP w: Europejskiej Grupie Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG), Komitecie ds. Działalności Dozoru Jądrowego Agencji Energii Jądrowej (NEA/OECD), Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego (HERCA) oraz Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych (WENRA). Pan Łukasz Młynarkiewicz był także Dyrektorem Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie odpowiadał za koordynację odwoławczych postępowań środowiskowych dla kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju, a także postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przypadku projektów strategii, planów lub przedsięwzięć" - podano.

W Komunikacie dodano, że Młynarkiewicz "posiada istotne doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i realizacji postanowień umów wielostronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji z Espoo oraz z Aarhus. Jest on także Przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Energii Jądrowej (INLA) oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej oraz Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Autor licznych publikacji naukowych, w tym z zakresu prawa energetyki jądrowej, prawa oraz postępowania administracyjnego".

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka, która odpowiada m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 GWe do ok. 9 GWe w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną eksploatację.

Jej właścicielem jest Skarb Państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2021 roku, spółka jest nadzorowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.