Polskie złoża srebra są największe na świecie

Agencja United States Geological Survey opracowała raport Mineral Commodity Summaries 2024. Jak można z niego wywnioskować, Polska jest niekwestionowanym liderem pod względem złóż srebra na świecie.

Polskie złoża wynoszą 170 tys. ton, tym samym wyprzedzając Peru – 110 tys. ton, Australię – 94 tys. ton, Rosję – 92 tys. ton oraz Chiny – 72 tys. ton. Światowe pokłady to z kolei łącznie 720 tys. ton. Według raportu sprzed roku – Mineral Commodity Summaries 2023 – polskie rezerwy w 2022 roku wynosiły jedynie 65 tys. ton.

Co jednak warte odnotowania – choć nasze złoża są największe na świecie, to jednak trudno powiedzieć, że potencjał jest należycie wykorzystany. W raporcie dostępne jest bowiem wydobycie srebra w 2022 i 2023 roku. Polska wydobyła w ubiegłym roku jedynie 1,3 tys. ton, co plasuje ją dopiero na 5. miejscu – za Meksykiem (w 2023 roku – 6,4 tys. ton), Chinami (3,4 tys. ton), Peru (3,1 tys. ton) oraz Chile (1,4 tys. ton). Wyprzedzamy jednak Rosję czy Australię i Boliwię.

Ile warte są polskie złoża srebra?

Jak podaje Bizblog.pl złoża srebra, które posiada Polska, biorąc pod uwagę jego obecny kurs na giełdach, są warte 127 mld dolarów, a możliwe jest, że wartość ta niedługo wzrośnie.

Czy Polska eksportuje srebro?

Jak możemy przeczytać w portalu Focus, nie jesteśmy też liderem eksportu srebra. W tym zestawieniu – z wartością 5 proc. światowego importu srebra – Polska zajmuje 3. miejsce. Meksyk, znajdujący się na pierwszym miejscu, ma 44-proc. udział, a Kanada plasująca się na 2. miejscu odpowiada za 18 proc.

Ile kosztuje srebro?

Aktualna cena srebra to średnio 22 dolary za uncję. Cena złota z kolei utrzymuje się na poziomie 2 tys. dolarów. W związku z tym, jeśli weźmie się pod uwagę średni stosunek cen ostatnich lat, srebro powinno kosztować co najmniej 25 dolarów.

Czy inwestycja w srebro się opłaca?

Z wypowiedzi wiceszefa działu Analiz XTB Michała Stajniaka dla serwisu Bizblog.pl wynika, że inwestycja w srebro jest opłacalna. "Możliwości inwestycji w srebro jest wiele, poprzez fizyczne monety i sztabki, poprzez kontrakty terminowe i fundusze ETF. Chociaż srebro nie gwarantuje potencjalnie dużych stóp zwrotu, to jako część portfela inwestycyjnego może stanowić ważną część w postaci zabezpieczenia i dywersyfikacji" – mówi ekspert.

Srebro kojarzy się głównie z produkcją biżuterii, ale to nie jedyna branża, w której jest wykorzystywane. Potrzebne jest na przykład do produkcji luster, baterii, monet, przedmiotów codziennego użytku, elektroniki, katalizatorów czy nawet narzędzi chirurgicznych. Co więcej, srebro wykorzystywane jest także w fotowoltaice, która nie tylko się rozwija, lecz także zyskuje stale na popularności.