Na czym polega okienko transferowe?

Dzięki okienku transferowemu możemy zdecydować o tym, czy część składki emerytalnej będzie przekazywana do OFE, czyli otwartego funduszu emerytalnego, czy na subkonto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki reformie OFE udział w tym funduszu jest dobrowolny, więc to pracownik decyduje, gdzie przekaże swoje składki. W momencie wejścia na rynek pracy i pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych ma się 4 miesiące na to, by ewentualnie zawrzeć umowę z OFE. Jeśli przekroczy się ten termin, a umowa nie zostanie zawarta, to w takim razie składka na II filar w pełni zostaje przekazana na subkonto w ZUS-ie.

To jednak nie znaczy, że osoba ubezpieczona już nie będzie mogła zmienić zdania. Pomocne jest w tym właśnie okienko transferowe. W czasie jego trwania należy złożyć odpowiednie oświadczenie o przekazywanie składki do OFE. Od jego złożenia znowu pracownik ma 4 miesiące, aby zawrzeć umowę z wybranym funduszem emerytalnym.

Wieloletnia przerwa w okienkach transferowych

Ostatnie okienko transferowe miało miejsce w 2016 roku. Kolejne ma zostać otwarte w tym roku. Dzięki temu ponownie, po 8 latach przerwy Polacy zdecydują o tym, czy ich składka zostanie przekazana na subkonto ZUS czy do OFE. Przewidywane okienko w 2020 roku nie odbyło się z powodu pandemii. Planowane było wówczas zlikwidowanie OFE, co nie doszło do skutku.

Okienko transferowe 2024 – kiedy?

Jak podaje serwis Biznes w Interia.pl nowe okienko transferowe spodziewane jest między 1 kwietnia a 31 lipca 2024 roku. Nie jest jednak w tym momencie znane rozporządzenie ministry Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, więc nie jest to data potwierdzona.

Cytowany przez Interię Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting podkreśla, że okienko obejmuje te składki, które dopiero zostaną wprowadzone do systemu.

"Należy pamiętać, że środki w OFE są inwestowane na giełdzie a ich wartość może rosnąć, ale również spadać. Rok 2023 był dobry pod względem wyników, w przypadku ZUS środki są waloryzowane, ale jest gwarancja, że ich wartość się nie zmniejszy. Składka w ramach OFE, która objęta jest tzw. okienkiem nie jest duża, ale nadal to część przyszłej emerytury, którą ZUS będzie wypłacał w ramach dożywotniego świadczenia" – możemy przeczytać w wypowiedzi eksperta.

Jak skorzystać z okienka transferowego?

Aby skorzystać z okienka transferowego, należy złożyć odpowiednie oświadczenie w ZUS-ie. W 2016 roku było to oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Można je było złożyć w placówce ZUS, za pośrednictwem Poczty Polskiej, urzędomatu i PUE ZUS. Czy coś się zmieni w tej kwestii, na ten moment jeszcze nie wiemy.