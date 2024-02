Nowa benzyna E10, o oktanowej liczbie 95, zawiera do 10 procent biokomponentów, zastępując dotychczasową benzynę E5, która zawierała do 5 procent biododatków. Nowe oznakowanie na pistoletach i dystrybutorach - symbol E10 w kółku - wskazuje na dostępność tego paliwa.

Reklama

Głównym biokomponentem używanym w E10 jest bioetanol, który jest pozyskiwany przede wszystkim z roślin takich jak pszenica czy kukurydza. Istnieją jednak niektóre modele samochodów, których producenci nie zalecają tankowania E10. Powody te mogą wynikać z niekompatybilności silnika z zawartością alkoholu w paliwie, co może prowadzić do uszkodzeń lub zmniejszenia wydajności pojazdu.

Nowe paliwo E10. Skąd ta zmiana?

Reklama

Wprowadzenie paliwa E10 wynika z przepisów mających na celu ograniczenie emisji szkodliwych gazów, zwłaszcza CO2, stanowiących część europejskich celów ekologicznych. Jest to krok w kierunku zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i poprawy jakości powietrza. Paliwo E10, ze względu na swoje właściwości ekologiczne, staje się istotnym elementem strategii ochrony środowiska. Ta zmiana nie tylko przyczynia się do redukcji emisji CO2, ale także wspiera rozwój rynku biopaliw, który odgrywa kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi.

Kiedy lepiej nie stosować paliwa E10?

Paliwo E10 nie jest zalecane do stosowania w samochodach wyposażonych w silniki gaźnikowe. Ponadto może także być szkodliwe dla niektórych silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa, takich jak te stosowane w niektórych modelach Grupy Volkswagen (np. silniki FSI i TFSI, jak opisano na przykładzie silnika 1.6), Mitsubishi GDI, bliźniacze modele Volvo oraz Mercedesy z lat 2002-2005 wyposażone w silniki CGI. Powody tego ograniczenia mogą wynikać z niekompatybilności materiałów uszczelniających lub uszkodzenia elementów silnika w wyniku działania większej zawartości alkoholu w paliwie E10.

Czy paliwo E10 można mieszać z benzyną 95 E5?

Paliwo E10 można mieszać z paliwem E5, w przypadku pojazdów rzadko używanych jest to wręcz zalecane. Paliwo E10 zawiera od 5 do 10 proc. etanolu, ale w praktyce nowy rodzaj benzyn nie będzie oznaczał dwukrotnego wzrostu dodatku biokomponentów. Należy jednak pamiętać, że wyższa zawartość etanolu to większa zdolność absorbcji wody -powiedział serwisowi dziennik.pl Leszek Wiwała, prezes i dyrektor generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Jak sprawdzić, czy nowa benzyna E10 nie jest szkodliwa dla silnika?

Niekompatybilność nowego paliwa E10 może dotyczyć silników aut starszych, na przykład z mechanicznymi pompami paliwa czy z zasilaniem gaźnikowym. Starsze jednostki napędowe nie lubią biododatków, stąd bioetanol może przyspieszać korozję elementów metalowych układu wtryskowego czy niszczenie elementów gumowych - powiedział serwisowi dziennik.pl Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.

Jak sprawdzić, czy nowa benzyna E10 nie jest szkodliwa dla silnika? Informacje dotyczące zalecanego rodzaju paliwa dla danego pojazdu można znaleźć w dokumentach pojazdu lub na klapce wlewu paliwa. Wystarczy spojrzeć na umieszczoną tam nalepkę z symbolami E10 i E5. Charakterystyczne oznaczenia potwierdzają, czy silnik jest dostosowany do nowego paliwa, co pozwala uniknąć problemów związanych z nieodpowiednim zatankowaniem.

Nowe paliwo E10. Lista aut - uwaga na błędy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wprowadziło nową usługę - na stronie internetowej e10.klimat.gov.pl działa wyszukiwarka E10, która umożliwia sprawdzenie kompatybilności pojazdu z benzyną E10. Poprzez wybór marki, modelu oraz rocznika pojazdu, użytkownik może uzyskać informację, czy dany samochód jest zgodny z paliwem E10.

Jednak - jak uczula serwis dziennik.pl - należy zachować czujność, ponieważ wyszukiwarka E10, jeszcze niedawno sugerowała, że np. Toyota Avensis z 2009 roku lub starsza, wyposażona w silnik Diesla (2.2 D-4D i 2.2 D-CAT), może być zasilana benzyną E10. Podobnie, w przypadku niektórych samochodów marki Renault, zalecano tankowanie E10 nawet do modelu elektrycznego ZOE. Te ekstremalne przypadki błędów są stopniowo usuwane przez resort.

Lepszym rozwiązaniem jest spojrzenie na raport przygotowany przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) oraz niemiecką DAT (Deutsche Automobil Treuhand). Oprócz zestawienia pojazdów zalecanych do użytku z nowym paliwem raport zawiera również wykaz popularnych modeli samochodów w Polsce, które nie powinny być zasilane benzyną E10.

Do tych modeli lepiej nie lej paliwa E10. LISTA

Nie wszystkie modele samochodów są kompatybilne z paliwem E10. W celu ułatwienia identyfikacji sporządzono listę takich pojazdów, do których należą:

Alfa Romeo 147 (każdy silnik), Alfa Romeo 156 (każdy silnik), Alfa Romeo 159 – silnik 1.9 JTS (1859 ccm) i 2.2 JTS (2198 cm3), Alfa Romeo Brera 2.2 JTS (2198 cm3),Audi A2 1.6 FSI/81 KW z lat 2003-2005, Audi A3 8P 1.6 FSI/85 kW z 2004 r., Audi A3 2.0 FSI/110 kW z 2004 r., Audi A4 B6 2.0 FSI/110 kW z lat 2003-2004, Audi A4 B6/B7 sedan wyposażone w fabryczne ogrzewanie postojowe (modele z lat 2001-2008), także w przypadku Audi A4 Avant B6/B7 z lat 2002-2008 z fabrycznym ogrzewaniem postojowym paliwo E10 nie jest odpowiednie,Daewoo: Matiz, Lanos, Nubira – wszystkie wersje,Fiat: Barchetta 1.8 16V, Bravo/Brava 1.6 16V, Doblo 1.6 16V, Marea 1.6 16V, 2.0 16V, Multipla 1.6 16V, Palio 1.6 16V, Punto 1.8 16V, Stilo 1.6 16V, 1.8 16V, 2.4 20V.Ford Mondeo 1.8 SCI (Mk 3; z lat 2003-2007).Lancia: Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V, Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V.Lexus IS 250 2.5 V6 (silnik 4GR-FSE) – auta wyprodukowane od sierpnia 2005 do września 2007 roku, Lexus GS 300 3.0 V6 (silnik 3GR-FSE) – samochody wyprodukowane od stycznia 2005 i września 2007 roku, Lexus LS 460 4.6 V8 (silnik 1UR-FSE) – wyprodukowane między sierpniem 2006 i wrześniem 2007 roku.Mazda 323 – wszystkie wersje, Mazda 626 – wszystkie wersje, Mazda Demio – wszystkie wersje, Mazda MX-5 NA – wszystkie wersje do 1998 roku, Mazda MX-5 NB – wszystkie wersje do 2005 roku,Mercedes C200 CGI (W203) z bezpośrednim wtryskiem paliwa, CLK 200 CGI (C209) z lat 2002-2005 oraz modele bez katalizatora lub auta wyposażone w gaźnik,Mitsubishi Carisma 1.8 GDI,Opel Vectra C, Signum 2.2, Zafira B 2.2,Renault 19, Megane 1. generacji z silnikiem 2.0 F5R 700 (wtrysk bezpośredni), Megane 1. generacji z silnikiem 2.0 F5R 740 (wtrysk bezpośredni), Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F5R 782, Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F4R 764 Turbo, Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F4R 765 Turbo, Espace 4. generacji z silnikiem 2.0 F4R 790 Turbo, Espace 4. generacji z silnikiem 2.0 F4R 794 Turbo, VelSatis z silnikiem 2.0 F4R 762 Turbo, VelSatis z silnikiem 2.0 F4R 763 Turbo, Avantime z silnikiem 2.0 F4R 760 Turbo, Avantime z silnikiem 2.0 F4R 761 Turbo.Seat: Altea, Leon II, Toledo III (wszystkie 2.0 FSI do odpowiednich roczników),Skoda Felicia 1.3,Toyota Avensis 2.0 (silnik benzynowy 1AZ-FSE) – auta produkowane od lipca 2000 do października 2008 roku, Toyota Avensis 2.4 (silnik benzynowy 2AZ-FSE) – auta od lipca 2003 do października 2008 roku,Volkswagen: Lupo 1.4 77 kW (produkowany od 08.2000 do 11.2003; rok modelowy 2001-2004), Polo 1.4 FSI 63 kW (produkowany 01.2002 do 06.2006; rok modelowy 2002-2006), Golf IV 1.6 FSI 81 kW (produkowany 11.2001 do 05.2004; rok modelowy 2002-2004), Golf IV Variant 1.6 FSI 81 kW (10.2001 do 10.2006; rok modelowy 200-2006), Bora 1.6 FSI 81 kW (produkcja 10.2001 do 09.2005; rok modelowy 2002-2005), Bora Variant 1.6 FSI o mocy 81 kW (produkcja 10.2001 do 09.2005; rok modelowy 2002-2005), Golf V 1.4 FSI 66 kW (produkcja 11.2003 do 11.2004; rok modelowy 2004-2005), Golf V 1.6 FSI 85 kW (produkcja 08.2003 do 05.2004; rok modelowy 2004), Golf V 2.0 FSI 110 kW (produkowany 01.2004 do 05.2004; rok modelowy 2004), Touran 1.6 FSI 85 kW (produkowany 11.2002 do 05.2004; rok modelowy 2003-2004), Touran 2.0 FSI 110 kW (produkcja 10.2003 do 05.2004; rok modelowy 2004),Volvo S40/V40 1.8 GDI.