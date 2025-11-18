Wazon z kamerą i ładunkiem wybuchowym

Ukryta w wazonie kamera miała obserwować, kiedy Szojgu pojawi się przy grobie swojej matki. Drugim elementem planu był kolejny wazon, tym razem ze zdalnie odpalanym ładunkiem wybuchowym. Całość zainstalowano na Cmentarzu Trojekurowskim, dobrze znanym moskwianom jako miejsce pochówku elit.

Plan zakładał, że bomba wybuchnie dokładnie 12 listopada, w dzień rocznicy śmierci matki polityka. Kamera miała przekazać sygnał do odpalenia ładunku, gdy tylko cel znajdzie się w zasięgu.

Do akcji zaangażowano narkomanów i poszukiwanego migranta

Według rosyjskiego FSB, za organizacją zamachu miały stać ukraińskie służby specjalne, które zwerbowały cztery osoby: małżeństwo narkomanów z Rosji, obywatela Kijowa oraz migranta z Azji Centralnej — Dżaloliddina Szamsowa. Ten ostatni był już poszukiwany w Rosji za morderstwo i nielegalne posiadanie broni. To właśnie Szamsow miał skonstruować ładunek, a pozostała dwójka odpowiadała za jego montaż na cmentarzu. Sprzęt do obserwacji i instrukcje przesyłano im przez komunikatory WhatsApp i Signal.

Zatrzymanie w ostatniej chwili

Wszystkie osoby biorące udział w operacji zostały zatrzymane przez FSB jeszcze przed próbą detonacji. Służby twierdzą, że rozpracowały plan zanim doszło do tragedii. Opublikowano również nagrania z zatrzymania domniemanych zamachowców, co ma być dowodem na skuteczność kontrwywiadu. Zatrzymanym grozi nawet dożywocie. Według FSB podobne ataki mogą być przygotowywane także w innych częściach Rosji — rzekomo pod nadzorem „zachodnich koordynatorów”.

Cmentarz jako scena zamachu. Przypadek czy celowa symbolika?

Wybór miejsca nie był przypadkowy. Cmentarz, który polityk regularnie odwiedza, stał się kluczowym punktem planu zamachowców. Emocjonalny kontekst rocznicy śmierci matki dodatkowo podbija szokujący charakter sprawy. Kamera w doniczce, detektor ruchu, zdalny zapłon, to scenariusz, którego nie powstydziłby się żaden hollywoodzki thriller, ale jednocześnie był stosowany przez ukraińskie służby specjalne w przeszłości.



