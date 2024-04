Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), badający nastroje polskich przedsiębiorstw, spadł o 0,8 pkt m/m do 100,3 w kwietniu br., podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Kwietniowy MIK jest o 6 pkt wyższy niż ubiegłoroczny odczyt kwietniowy. Wskaźniki dotyczące zatrudnienia, wynagrodzenia i płynności finansowej, tak jak miesiąc temu, osiągnęły poziomy powyżej neutralnego (100 pkt), najniżej ocenianym komponentem MIK kolejny miesiąc są inwestycje, którego wartość spadła o 9,2 pkt m/m do 69,4 pkt.

"Nastroje przedsiębiorców utrzymują się od początku roku na stabilnym poziomie wskazującym na lekką przewagę nastrojów pozytywnych. Jednocześnie zmniejsza się przewaga firm oczekujących poprawy swojej sytuacji nad spodziewającymi się jej pogorszenia. Mimo spadku bieżącej wartości, w niektórych branżach (usługi, handel) więcej firm dostrzega wzrost liczby nowych zamówień niż ich spadek. W połączeniu z dobrą płynnością finansową sprawia to, że firmy nie muszą zwalniać pracowników lub drastycznie obniżać wynagrodzeń. Część firm planuje nawet podwyżki płac, choć jest ich znacznie mniej niż w poprzednich miesiącach tego roku" - komentuje Anna Szymańska z Zespołu Foresightu Gospodarczego PIE.

Płynność finansowa na szczęście w górę

Płynność finansowa wzrosła o 4,2 pkt m/m do 125,7 pkt i jest to najwyższa wartość odnotowana od marca 2023 r. (127,9 pkt).

"Firmy, mimo rosnących kosztów działalności gospodarczej, dużej dynamiki i niepewności zdarzeń gospodarczych, są w stosunkowo dobrej kondycji finansowej" - czytamy dalej.

Wartości zatrudnienia spadły o 1,1 pkt m/m do 103,5 pkt oraz wynagrodzenia - o 0,8 pkt m/m do 116,8 pkt.

Niepokoi poziom inwestycji

"Wśród komponentów, które znalazły się poniżej poziomu neutralnego, nieznacznie spadły wskaźniki wartości sprzedaży (92,6 pkt, spadek o 1,3 pkt m/m) oraz mocy produkcyjnych (99,2 pkt, spadek o 2,1 pkt m/m). Niepokojący jest kwietniowy odczyt komponentu inwestycje, którego wartość spadła o 9,2 pkt m/m do poziomu 69,4 pkt. Jest to najniższy odczyt od listopada 2022 r. (66,8 pkt). Jedynym komponentem, który wzrósł m/m jest liczba nowych zamówień (93,6 pkt, wzrost o 3,5 pkt m/m) i jest to dobry prognostyk dla wzrostu wartości sprzedaży w firmach w przyszłości" - czytamy dalej.

Pozytywne nastroje przeważają w średnich i dużych firmach (odpowiednio 119,9 pkt, spadek o 7,8 pkt m/m i 100,4 pkt, wzrost o 13,7 pkt m/m). Mikro i małe przedsiębiorstwa charakteryzują się przewagą nastrojów negatywnych (odpowiednio 89,7 pkt, spadek o 5,9% m/m i 98,6 pkt, wzrost o 1,2 pkt m/m), podał PIE.

Najlepsze nastroje w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Według podziału na branże, najlepsze nastroje panują w przedsiębiorstwach produkcyjnych (107,1 pkt).

"Najnowszy MIK pokazuje poprawę nastrojów w przedsiębiorstwach produkcyjnych (107,1 pkt) oraz usługowych (100,2 pkt). Nastroje pozytywne przeważają również w handlu (101,8 pkt), ale wskaźnik obniżył się w tym sektorze o 7,6 pkt m/m. Natomiast w budownictwie (96,7 pkt, spadek o 5,8 pkt m/m) oraz branży TSL (99,5 pkt., wzrost o 5,1 pkt) przeważają nastroje negatywne" - czytamy dalej.

W kwietniu główną barierą utrudniającą działalność firmom nadal były koszty pracownicze (67 proc., spadek o 2 pkt proc. m/m). Na kolejnych miejscach znalazły się niepewność sytuacji gospodarczej (55 proc., spadek o 1 pkt proc. m/m) oraz rosnące ceny energii (53 proc., spadek o 3 pkt proc. m/m), podał PIE.

"Malejąca inflacja i utrzymująca się poprawa nastrojów konsumenckich mogą sprzyjać poprawie sytuacji w firmach. Jednocześnie zapotrzebowanie na pracowników, zarówno niewykwalifikowanych, jak i wykwalifikowanych, od początku roku jest niskie. W kolejnych miesiącach, w związku ze wzrostem aktywności branży budowlanej i turystycznej, firmy mogą zwiększać poziom zatrudnienia. Według danych MIK, najczęściej plany wzrostu zatrudnienia mają firmy budowlane, najrzadziej - produkcyjne. Prawdopodobnie w kolejnych miesiącach w przedsiębiorstwach będzie dominował ostrożny optymizm, choć nastroje firm mogą być nadal dość zróżnicowane branżowo" - podsumowała Szymańska.

Jak tworzy się MIK?

MIK powstaje na podstawie pomiarów w 7 kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału <0;200>, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.

(ISBnews)