Wyniósł niespełna 230 mld zł. Relacja kosztów do przychodów podniosła się z 94 proc. w 2022 r. do 94,6 proc. w ub.r. Rentowność sprzedaży (wynik ze sprzedaży do przychodów) pogorszyła się z 6 proc. do 5,5 proc., a rentowność obrotu netto (wynik finansowy do przychodów) spadła z 5 proc. do 4,3 proc.

Nie wszędzie jednak nastąpiło pogorszenie. W handlu hurtowym i detalicznym wynik finansowy netto był w ub.r. o 18 proc. wyższy niż rok wcześniej. W podobnej skali poprawiły rezultaty podmioty z branży „informacja i komunikacja” – telekomunikacja czy sektor IT. O ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej zarobiły średnio firmy z branży spożywczej. A firmy zajmujące się budową infrastruktury komunikacyjnej osiągnęły łączny wynik o 66 proc. wyższy niż rok wcześniej.

