Polacy coraz mniej marnują jedzenie: Raport Banków Żywności

16 października obchodzony jest Światowy Dzień Żywności. Z okazji tego wydarzenia, każdego roku Federacja Polskich Banków Żywności publikuje specjalny raport na temat marnowania żywności w Polsce.

W materiale zwrócono uwagę, że w polskich gospodarstwach domowych rocznie marnuje się prawie 3 miliony ton żywności. "Jednocześnie aż 6,6 proc. Polaków żyje poniżej progu ubóstwa" - podkreślono.

Jakie są najnowsze dane dotyczące marnowania żywności w Polsce?

Zgodnie z wynikami badania 45 proc. respondentów przyznało, że wyrzuca jedzenie przynajmniej od czasu do czasu. "Pozytywnym sygnałem jest jednak spadek deklaracji o marnowaniu żywności aż o 11 punktów procentowych w porównaniu z 2023 rokiem, a także wysoki odsetek - 45 proc. - respondentów deklarujących, że nie marnują żywności" - podano.

Autorzy raportu podkreślili, że marnowanie żywności nie jest jedynie problemem ekologicznym, ale również społecznym i ekonomicznym. - Żywność, którą jako Banki Żywności ratujemy przed zmarnowaniem, ma dla nas ogromną wartość – można ją przekazać na rzecz osób potrzebujących, co stanowi kluczowy element naszej działalności. Chcemy, aby ludzie postrzegali jedzenie jako cenny zasób, który każdy powinien szanować i mądrze wykorzystywać - stwierdziła, cytowana w informacji, Beata Ciepła, prezes zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Jakie są główne przyczyny marnowania żywności?

Jak wskazano w raporcie, 27 proc. badanych wyrzuca żywność do kosza parę razy w miesiącu. Autorzy badania stwierdzili, że częste marnowanie jedzenia wynika przede wszystkim z upływu terminu przydatności do spożycia, niewłaściwego planowania posiłków, nadmiernych zakupów i niewłaściwego przechowywania żywności.

Federacja przekazała, że najczęściej marnowanym produktem spożywczym w Polsce jest chleb - ląduje on w koszu u dwóch trzecich respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się wędliny (36 proc.), warzywa (34 proc.) oraz owoce (30 proc.), co wskazuje na to, że produkty łatwo psujące się, wymagające odpowiedniego przechowywania i szybkiej konsumpcji, są najczęściej wyrzucane - wyjaśniono.

Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca 31 Banków Żywności w całej Polsce. Każdy z nich codziennie odbiera ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, które następnie trafiają do organizacji pomocowych, np. jadłodajni, Domów Pomocy Społecznej, świetlic środowiskowych, hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek.