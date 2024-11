Uruchomiona trzy lata temu Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to baza danych o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Chodzi między innymi o piece węglowe i gazowe, kominki i fotowoltaikę. Zebranie tych wszystkich informacji w jednym miejscu, w założeniu ma prowadzić do podjęcie skutecznych działań, poprawiających jakość powietrza w naszym kraju.

CEEB. Jak dostarczyć dane do rejestru?

Obowiązek złożenia deklaracji o używanych źródłach ciepła dotyczy właścicieli lub zarządców nieruchomości jeśli moc nominalna źródła nie przekracza jednego megawata. Rejestracja jest bezpłatna.Jak dostarczyć dane? Można to zrobićprzez Internet, drogą pocztową, lub osobiście w urzędziemiasta czy gminy. Wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków musi zawierać takie dane jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Nowe uprawnienia straży miejskiej

Dopełnienie tego obowiązku mogą skontrolować strażnicy miejscy, którzy takie uprawnienia zyskali od stycznia 2024 roku. Strażnicy mogą też sprawdzić czym ogrzewane są budynki, oraz jakiej klasy urządzenia grzewcze są wykorzystywane.

Co grozi za brak wpisu do CEEB?

Co w sytuacji, kiedy kontrola wykaże brak wpisu do CEEB albo podanie nieprawdziwych danych? Trzeba się liczyć z tym, że straż miejska wlepi grzywnę w wysokości od 500 złotych do nawet 5 tysięcy złotych.

Obowiązek dokonania wpisu dorejestru dotyczy właścicieli wszystkich nowo powstałych budynków. Należy to zrobić w ciągu czternastu dni od momentu zakończenia budowy lub instalacji nowego źródła ciepła. Wcześniej, mimo obowiązku, za jego niedopełnienie nie stosowano sankcji. Od dziesięciu miesięcy jest inaczej.