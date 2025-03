Kluczowe 10 lat

"Stawiam tezę, że najbliższe 10 lat zadecyduje o tym, czy Polska stanie się jednym z prawdziwych liderów gospodarczych Europy, nie tylko pod względem wzrostu, ale także poziomu dochodów. I myślę, że są wszystkie te rzeczy, z których możemy skorzystać, począwszy od rewolucji AI" - powiedział profesor w Katedrze Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego i ekonomista w Banku Światowym w Waszyngtonie Marcin Piątkowski podczas wydarzenia.

Rewolucja technologiczna

Wskazał, że w rewolucji AI dla krajów takich jak Polska szczególnie atrakcyjne jest to, że ta technologia może umożliwić nam szybsze doganianie bardziej rozwiniętych graczy - nie liderów, takich jak USA czy Chiny, ale wiele krajów z Europy.

"Tak więc każda rewolucja technologiczna sprawia, że wszyscy zaczynają z niemal tego samego pasa startowego. Ameryka i Chiny należą do innej kategorii. Będą rozwijać własną sztuczną inteligencję. Są tak duże, że nie wiemy, jak można z nimi konkurować. Ale w Europie - we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Holandii - praktycznie wszyscy są na tej samej linii startu, próbując odpowiedzieć sobie na pytanie: jak mogę wykorzystać sztuczną inteligencję, aby stać się bardziej konkurencyjnym w przyszłości" - podkreślił ekonomista.

Mamy jedne z najlepszych mózgów na świecie

"To duża szansa dla krajów takich jak Polska, jeśli zainwestujemy wystarczająco dużo, a mamy już jedne z najlepszych mózgów na świecie. Czy wiecie, ilu założycieli Open AI, twórców ChatGPT było Polakami? Siedmiu z 15 było Polakami. Więc mamy już brain power. Pytanie brzmi, w jaki sposób możemy to wykorzystać?" - powiedział Piątkowski podczas wystąpienia.

Według niego, wykorzystanie AI możne oznaczać dla Polski to, że za 10 lat nie będziemy nawet liczyć procentów wzrostu PKB, a będziemy rozwijać się dwa razy szybciej niż wszyscy inni na Zachodzie.

Areny przyszłości

Z oceną rewolucji AI jako szansy dla Polski zgodził się minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski.

"Myślę, że sztuczna inteligencja i usługi w chmurze są bardzo ważne dla globalnej gospodarki i dla polskiej gospodarki. Niedawno czytałem raport McKinsey na temat tego, co nazwali 18 arenami przyszłości. Co ciekawe, w pierwszej piątce cztery to usługi. Największym z nich jest e-commerce. Drugi to sztuczna inteligencja, trzeci to przetwarzanie w chmurze, czwarty to pojazdy elektryczne, a piąty to reklama cyfrowa. Tak więc sztuczna inteligencja i usługi w chmurze to temat, który bardzo mnie interesuje. I myślę, że Polska i polskie firmy powinny naciskać w tym obszarze, ponieważ jest to sektor przyszłości" - powiedział Jaworowski podczas wystąpienia na Forum.

(ISBnews)