Styropian - do jakich śmieci wyrzucić? Gdzie wyrzucić styropian po AGD, po telewizorze, po jedzeniu, po ociepleniu domu? Czy styropian to plastik?

Do jakiego kosza wyrzucić styropian? Czy styropian to plastik? Okazuje się, że utylizacja styropianu może sprawić sporo kłopotu. Czy styropian można wyrzucać do plastików? Czy styropian można wyrzucić do zmieszanych? Wszystko zależy od rodzaju styropianu. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.