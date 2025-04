Kiedy będzie druga waloryzacja emerytur w 2025 roku?

Zgodnie z założeniami, dodatkowa waloryzacja świadczeń mogłaby zostać wprowadzona być może we wrześniu br., jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5%. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), styczniowa inflacja wyniosła 5,3%, co sugeruje, że warunek ten mógłby zostać spełniony. Na dzień 23 kwietnia 2025 roku, możliwość przeprowadzenia drugiej waloryzacji emerytur i rent we wrześniu 2025 roku pozostaje niepewna.

Aktualne dane o inflacji

w styczniu 2025 roku inflacja wyniosła 5,3%, a w lutym spadła do 4,9% .

prognozy Narodowego Banku Polskiego (NBP) zakładają, że średnioroczna inflacja w 2025 roku wyniesie 4,9% .

według prognoz Santander Bank Polska, inflacja w kwietniu może spaść do 4,3%, a w lipcu poniżej 3,5% .

To pokazuje, że inflacja stabilizuje się. Jednocześnie takie dane oddalają wizję drugiej waloryzacji emerytur i rent w tym roku. W tej chwili jednak za wcześnie na to, by przesądzić, że nie będzie drugiej waloryzacji emerytur w 2025.

Eksperci zwracają uwagę, że druga waloryzacja emerytur 2025 wymagałaby znaczących nakładów finansowych. Obecna, marcowa podwyżka rent i emerytur kosztuje budżet państwa ponad 19 mld zł. Wprowadzenie drugiej waloryzacji oznaczałoby dodatkowe miliardy złotych wydatków, co w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej może być trudne do zrealizowania.

Czy będzie druga waloryzacja emerytur 2025? Stanowisko ZUS i rządu

Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w rozmowie z mediami podkreślił, że na ten moment nie ma planów wprowadzenia dodatkowej waloryzacji w 2025 roku. Zwrócił uwagę, że prognozy ekonomistów wskazują na stopniową stabilizację inflacji, co może ograniczyć potrzebę dodatkowego wsparcia dla emerytów.

Podobne stanowisko prezentują przedstawiciele rządu. Choć projekt ustawy dotyczący drugiej waloryzacji jest gotowy, decyzja o jego wdrożeniu będzie zależała od rzeczywistych wskaźników inflacji w pierwszej połowie roku oraz kondycji budżetu państwa.

Projekt ustawy przewiduje, że druga waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych zostanie przeprowadzona 1 września 2025 roku, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5% . Decyzja o jej wprowadzeniu zostanie podjęta po publikacji danych Głównego Urzędu Statystycznego za pierwsze sześć miesięcy roku.

Kiedy będzie druga waloryzacja emerytur 2025?

Na chwilę obecną nie ma pewności, czy druga waloryzacja emerytur zostanie przeprowadzona. Jeśli inflacja okaże się wyższa od prognoz, rząd może zdecydować się na wdrożenie dodatkowej podwyżki świadczeń. Jednak w przypadku stabilizacji gospodarki i spadku inflacji, szanse na drugą waloryzację znacząco maleją. Seniorzy powinni śledzić komunikaty rządu i ZUS, aby być na bieżąco z decyzjami dotyczącymi ich świadczeń. Ostateczna decyzja w tej sprawie może zapaść w drugiej połowie 2025 roku, gdy dostępne będą pełne dane o inflacji i stanie finansów publicznych.

Jaka będzie waloryzacja emerytur we wrześniu?

Jeśli jednak inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5%, świadczenia mogą wzrosnąć o około 5,3%–5,98%. Na przykład, emerytura w wysokości 2000 zł brutto może wzrosnąć do około 2106–2120 zł. Ostateczna decyzja zależy od danych GUS za pierwsze półrocze 2025 roku.

Warto również sprawdzić dostępne kalkulatory waloryzacji emerytur, które pozwalają oszacować wysokość świadczeń po podwyżkach. Szczegółowa tabela netto waloryzacji emerytur w 2025 roku będzie dostępna po oficjalnych decyzjach rządu.