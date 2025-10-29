To koniec z wiekiem emerytalnym, a początek emerytur stażowych w Polsce? Kto, od kiedy i czy w ogóle będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę?

Polski wiek emerytalny nie uległ zmianie od kilku lat. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czy wkrótce nie zostaną wprowadzone nowe regulacje. Rząd pracuje nad koncepcją emerytur stażowych, a my przyglądamy się, na jakim etapie znajdują się te działania.

Emerytury stażowe w Polsce

Aktualnie w Polsce standardowy wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Planowane zmiany dotyczące emerytur stażowych mają na celu umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę osobom z długim stażem pracy, dla których dalsza praca może być trudna fizycznie lub psychicznie.

Zgodnie z obecnymi projektami rządowymi, kobiety z 35-letnim okresem składkowym i nieskładkowym oraz mężczyźni z 40-letnim stażem pracy mogliby skorzystać z wcześniejszej emerytury. Te nowe przepisy dotyczyłyby tylko osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, które podlegają nowemu systemowi emerytalnemu.

Dodatkowym warunkiem jest posiadanie na koncie ZUS środków pozwalających na wypłatę co najmniej 120 proc. minimalnej emerytury miesięcznie. Eksperci przewidują, że wprowadzenie tych zmian może kosztować budżet państwa około 14,5 miliarda złotych rocznie.

Czy i kiedy emerytury stażowe zostaną wprowadzone w Polsce?

Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie zostaną wprowadzone emerytury stażowe. Projekty ustaw w tej sprawie są obecnie na etapie prac w Sejmie. Zarówno związek zawodowy Solidarność, jak i partia Lewica starają się o ich wprowadzenie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi rozmowy na ten temat i planuje dalsze konsultacje z Ministerstwem Finansów.

Jednak zanim nowe przepisy zaczną obowiązywać, muszą przejść przez cały proces legislacyjny w parlamencie i zostać podpisane przez prezydenta. Na razie nie ma konkretnej daty, a ostateczne wdrożenie tych zmian nie jest jeszcze pewne.