Masz 60 lat i 25 lat stażu pracy? Taka emerytura z ZUS Ci przysługuje

Wysokość przyszłej emerytury jest uzależniona od wielu czynników, a jednym z najważniejszych jest staż pracy. Z danych ZUS wynika, że coraz więcej Polaków otrzymuje minimalną emeryturę. Aby otrzymać minimalną emeryturę, należy spełnić dwa warunki: osiągnąć wiek emerytalny oraz mieć wymagany staż pracy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Wysokość emerytury jest zmienna i zależy od kilku czynników, takich jak zgromadzone środki i dynamika wzrostu zarobków. Emerytura minimalna, która przysługuje po 20 latach pracy dla kobiet i 25 latach dla mężczyzn, jest gwarantowanym, a jednocześnie najniższym świadczeniem, które od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Należy pamiętać, że nie jest to limit. Długotrwała praca i dodatkowe oszczędzanie mogą znacząco podwyższyć wysokość emerytury.

Jaka emerytura po 25 latach pracy?

Osoby, które po 25 latach pracy planują przejść na emeryturę, powinny mieć świadomość, że ich świadczenie będzie obliczane na podstawie gwarantowanej stawki. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje, że każdy dodatkowy rok pracy może zwiększyć przyszłą emeryturę nawet o 8 proc.

Aby dokładnie obliczyć, jak opłaca się opóźnić przejście na emeryturę, warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który dostępny jest u doradców finansowych. Kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego lub odroczenie decyzji o emeryturze to sposoby na znaczące podwyższenie przyszłego świadczenia. Odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może skutkować podwyższeniem przyszłego świadczenia nawet o 10-15 proc. Co więcej, odroczenie emerytury o 7 lat może spowodować, że świadczenie emerytalne wzrośnie dwukrotnie.

Jaka emerytura po 25 latach dla kobiety, a jaka dla mężczyzny?

Po 20 latach pracy w przypadku kobiet i 25 latach w przypadku mężczyzn emerytura z urzędu stanowić będzie najniższe gwarantowane świadczenie emerytalne, które od marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Kwota ta może ulec zwiększeniu. Jak więc można zauważyć, wysokość emerytury po 25 latach pracy zależy od wielu czynników, a dokładne wyliczenie jest możliwe tylko indywidualnie.

Jaka emerytura po 25 latach pracy z KRUS?

Jak podaje portal sad24.pl, aby kwalifikować się do minimalnej emerytury z KRUS, konieczne jest opłacanie składek przez okres co najmniej 25 lat. W sytuacji, gdy osoba osiąga wiek emerytalny, ale ma tylko 20 lat opłacania składek, musi ubiegać się o emeryturę w ZUS. Przy 25 latach opłacania składek emerytura składa się z dwóch części:

części składkowej, która wynosi 400,72 zł,

części uzupełniającej, która wynosi 1482,65 zł.

Łączna kwota emerytury to 1883,37 zł brutto.