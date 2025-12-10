Ostatnie tygodnie nie sprzyjały relacjom polsko–ukraińskim, bo trudno oprzeć się wrażeniu, że nasz wschodni sąsiad uznał, iż Polska ma już niewiele do zaoferowania i zaczął zwracać się ku bogatszym państwom Zachodu. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że ponownie stajemy się mu potrzebni.

Polskie myśliwce polecą na wojnę z Rosją. Sztab Generalny ujawnia szczegóły

Sztab Generalny WP oficjalnie potwierdził, że trwają rozmowy z Ukrainą w sprawie możliwego przekazania kolejnych samolotów MiG-29. Podkreślono jednak, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, a rozmowy mają charakter wstępny. Polska nie wyklucza transferu, ale oczekuje w zamian konkretnych korzyści dla własnego bezpieczeństwa i przemysłu obronnego.

Główną przyczyną ewentualnego przekazania samolotów jest fakt, że polskie MiG-29 osiągają już docelowe resursy eksploatacyjne. Maszyny, które służą w Polsce od dekad, nie mają perspektyw dalszej modernizacji. Siły Zbrojne RP konsekwentnie przygotowują się do zastąpienia ich nowocześniejszymi konstrukcjami – przede wszystkim F-16 oraz myśliwcami FA-50. To ma utrzymać ciągłość zdolności operacyjnych.

"Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP" – podkreślił Sztab Generalny Wojska Polskiego w komunikacie z zaznaczeniem, że "finalna decyzja jeszcze nie zapadła".

Polska stawia warunek. Odda Ukrainie myśliwce w zamian za technologie

Rozmowy o przekazaniu myśliwców obejmują bowiem kwestię rekompensaty. Polska oczekuje dostępu do wybranych ukraińskich technologii dronowych i rakietowych. Chodzi nie tylko o wyrównanie wartości przekazanego sprzętu, ale przede wszystkim o rozwój własnych zdolności przemysłowych i obronnych.

Dotychczas Polska przekazała Ukrainie czternaście MiG-ów-29. Pozostałe stacjonują w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku i pełnią zadania zabezpieczenia przestrzeni powietrznej kraju uzupełniając potencjał F-16C/D Jastrząb. Są to maszyny, które przeszły w przeszłości proces modyfikacji wyposażenia pokładowego, które prowadziły Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.

Obecnie w strukturach Sił Powietrznych znajduje się czternaście samolotów MiG-29 (w tym trzy dwumiejscowe MiG-29UB). Ich stan techniczny i poziom gotowości operacyjnej pozostaje niejawny.