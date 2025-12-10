Rosyjskie sukcesy na froncie w Ukrainie okazują się znacznie mniejsze, niż przedstawia to Kreml. Choć Moskwa twierdzi, że w 2025 roku zajęła niemal pięć tysięcy kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium, analitycy ISW wskazują, że postępy są minimalne w porównaniu z ogromnym zaangażowaniem sił i kosztami poniesionymi przez Rosję.

Reklama

Postępy Rosji na froncie. Liczby są brutalne. Analitycy wyliczyli: 83 ofiary na każdy kilometr

Według ISW od początku 2025 roku rosyjskie siły zajęły około 4669 km² ukraińskiego terytorium, co stanowi zaledwie 0,77 proc. powierzchni kraju. W tym samym czasie straty rosyjskie sięgnęły 391270 żołnierzy, czyli średnio 83 ofiary na każdy kilometr kwadratowy zdobytej ziemi. ISW podkreśla, że "rosyjskie tempo postępów można porównać do pieszego marszu, nawet w rejonach Hulajpołe i Pokrowsk, gdzie armia rosyjska odnotowywała względnie szybsze zdobycze".

Kluczową przeszkodą dla Rosjan jest dominacja dronów na polu walki. ISW wskazuje, że "zdominowane przez drony pole walki uniemożliwia rosyjskim siłom prowadzenie działań manewrowych na skalę niezbędną do szybkich, operacyjnych postępów". Ukraińskie systemy dronowe skutecznie blokują użycie pojazdów opancerzonych i zmechanizowanych manewrów, zmuszając Rosjan do "wyniszczających misji piechoty" – pisze ISW.

Poważny kryzys w Rosji w ciągu roku? ISW: Kreml walczy z zasobami i rosnącymi kosztami wojny

Choć Rosja czasem wykorzystuje słabości ukraińskiej obrony, np. warunki pogodowe, są to jedynie taktyczne sukcesy. ISW zaznacza, że "to równowaga prawdopodobnie nie zmieni się szybko, o ile nie nastąpią nagłe przełomy technologiczne lub zmiany w koncepcjach operacyjnych wojny w Ukrainie".

Problemem Kremla są też ograniczone zasoby i rosnące koszty wojny. ISW zauważa, że rosyjski system rekrutacji oparty na wysokich zachętach finansowych "osiąga malejące zwroty i negatywnie wpływa na gospodarkę". Według analityków bez obowiązkowej mobilizacji rezerw rosyjska armia nie jest w stanie zastąpić ponoszonych strat. Raport ostrzega też, że w ciągu najbliższych 12–18 miesięcy Rosja prawdopodobnie będzie zmagać się z problemami w zakresie sprzętu, personelu i budżetu wojennego.