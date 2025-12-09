Największy krajowy bank PKO BP musi dostosować się do nowych regulacji unijnych, które weszły w życie 23 października 2025 r. Dwa rozporządzenia Unii Europejskiej doprecyzowują obowiązki klientów, którzy muszą dostarczyć wymagane w nowych przepisach dokumenty. Jeżeli tego nie zrobią ich kona zostaną zablokowane 11 grudnia 2025 r.

Czego dotyczy blokada?

W komunikacie bank informuje, że osoby które nie dostarczą na czas wymaganych dokumentów stracą:

dostęp do bankowości elektronicznej i telefonicznej;

możliwość przelewu online;

możliwość płatności BLIK;

możliwość płatności kartą.

Konto będzie można obsłużyć jedynie w oddziałach banku.

Kto jest zagrożony blokadą?

Całe zamieszania to efekt unijnych regulacji, które wymagają od klientów obcego pochodzenia dostarczenie odpowiednich dokumentów pobytowych. Nowe przepisy dotyczą zatem głównie obywateli Białorusi i Rosji, którzy otworzyli konta po 24.10.2025 r. bez karty pobytu. Teraz mają obowiązek osobiście dostarczyć do oddziału banku karty pobytu, decyzję administracyjną lub inny dokument potwierdzający prawo do legalnego przebywania w Polsce. Niedostarczenie dokumentu w terminie oznacza automatyczną blokadę konta. Klienci mają czas do 11 grudnia 2025 r.

Dwa unijne rozporządzenia, do których PKO BP musi się dostosować:

Rozporządzenia Rady (UE) 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Rozporządzenia Rady (UE) 2025/2041 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.