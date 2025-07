Tysiące złotych czeka na tegorocznych maturzystów! 10 000 zł stypendium na rozpoczęcie studiów. Termin składania wniosków mija 18 sierpnia

Wsparcie finansowe jest kluczowe w obliczu rosnących kosztów życia i studiów. Program Stypendiów Pomostowych to sprawdzona inicjatywa, która od ponad dwudziestu lat wspiera zdolnych maturzystów z mniejszych miejscowości, pomagając im rozpocząć studia. To realna inwestycja w przyszłość młodych ludzi.

Reklama

Czym jest Program Stypendiów Pomostowych?

Program Stypendiów Pomostowych to kompleksowy system wsparcia finansowego dla zdolnej i ambitnej młodzieży pochodzącej z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) i niezamożnych rodzin, chcącej podjąć studia na polskich publicznych uczelniach akademickich. Program przyznaje stypendia na pierwszy rok studiów w wysokości około 10 000 zł (w płatnościach rozłożonych na 10 miesięcy), a także umożliwia kontynuację wsparcia na kolejnych latach studiów dla najlepszych studentów.

Program Stypendiów Pomostowych, zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jest realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Od początku swojego istnienia przyznano już 28 tysięcy stypendiów, z czego ponad 19 tysięcy trafiło do studentów pierwszego roku. Całkowita kwota przekazana stypendystom przez partnerów programu to już 149 milionów złotych. Te liczby podkreślają znaczenie projektu, zwłaszcza w kontekście inflacji i rosnących nierówności edukacyjnych między miastami a obszarami wiejskimi.

Kto może ubiegać się o stypendium z Programu Stypendiów Pomostowych i jakie są warunki?

W tegorocznej, 24. edycji Programu Stypendiów Pomostowych (rok akademicki 2025/2026), maturzyści mogą złożyć wniosek o stypendium, jeśli spełniają następujące warunki:

Zdana matura : W 2025 roku po ukończeniu liceum, technikum lub szkoły branżowej II stopnia.

: W 2025 roku po ukończeniu liceum, technikum lub szkoły branżowej II stopnia. Studia : Przyjęcie na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na publicznej uczelni akademickiej w Polsce.

: Przyjęcie na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na publicznej uczelni akademickiej w Polsce. Miejsce zamieszkania : Wieś lub miasto do 20 tysięcy mieszkańców.

: Wieś lub miasto do 20 tysięcy mieszkańców. Dochód w rodzinie : Nie więcej niż 3266 zł brutto na osobę miesięcznie (stan na czerwiec 2025).

: Nie więcej niż 3266 zł brutto na osobę miesięcznie (stan na czerwiec 2025). Wynik maturalny: Minimum 100 punktów, obliczanych według specjalnego algorytmu.

Program Stypendiów Pomostowych. Jak liczone są punkty z matury?

Punkty do stypendium pomostowego w ramach Programu Stypendiów Pomostowych liczone są ze wszystkich pisemnych egzaminów maturalnych, zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych, zdawanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wynik z poziomu podstawowego mnoży się przez 0,4.

Wynik z poziomu rozszerzonego mnoży się przez 0,6.

Uzyskane w ten sposób punkty z poszczególnych przedmiotów należy zsumować. Aby ubiegać się o stypendium, musisz uzyskać minimum 100 punktów.

Dodatkowe warunki i termin składania wniosków o stypendium pomostowe z Programu Stypendiów Pomostowych

Aby wniosek o stypendium pomostowe w ramach Programu Stypendiów Pomostowych został pozytywnie rozpatrzony, musisz spełniać przynajmniej jeden z dodatkowych warunków, takich jak:

Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z tytułem finalisty.

Pochodzenie z rodziny wielodzietnej (3+), rodziny zastępczej lub domu dziecka (w tym osoby usamodzielnione).

Uzyskanie rekomendacji od lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w programie.

Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną do 18 sierpnia 2025 roku. Ważne jest, aby wcześniej zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty.

Co oferuje stypendium z Programu Stypendiów Pomostowych poza finansowaniem?

Stypendium pomostowe w ramach Programu Stypendiów Pomostowych to nie tylko jednorazowe wsparcie finansowe. To 10 000 zł, wypłacane w dziesięciu miesięcznych ratach po 1000 zł, które pomogą pokryć koszty zakwaterowania, podręczników, wyżywienia czy dojazdów. Ale to dopiero początek! Program oferuje również bogatą ofertę rozwojową, obejmującą warsztaty, szkolenia i konferencje, które pomogą rozwijać kompetencje miękkie, zarządzać czasem, planować karierę i poprawiać umiejętności komunikacyjne. Dla najbardziej ambitnych studentów przewidziane są dodatkowe możliwości:

Stypendia na kolejne lata studiów (II, III i IV rok).

Stypendia językowe.

Wyjazdy na zagraniczne staże, realizowane we współpracy z partnerami programu (np. TFLF i PAII).

Jak podkreślają organizatorzy: Stając się stypendystą pomostowym na I roku, zostajesz nim do końca swoich studiów. To znaczy, że możesz ubiegać się o stypendia na kolejne lata studiów; oferta rozwojowa jest dla ciebie dostępna niezależnie od tego, czy w danym roku pobierasz stypendium.

Termin składania wniosku o stypendium z Programu Stypendiów Pomostowych

Aby ubiegać się o pieniądze z Programu Stypendiów Pomostowych, musisz złożyć wniosek online do 18 sierpnia 2025 roku. Po tym terminie nie będzie już możliwości aplikowania w tegorocznej edycji. Wszystkie szczegóły, instrukcje i lista wymaganych dokumentów dostępne są na oficjalnej stronie organizatora. Stypendium pomostowe to ogromna szansa dla maturzystów z małych miejscowości i wsi, aby bezpiecznie i pewnie rozpocząć studia na publicznej uczelni.

Najważniejsze informacje o Programie Stypendiów Pomostowych

Najważniejsze informacje o Programie Stypendiów Pomostowych to:

Cel: Pomoc młodym ludziom ze wsi i małych miejscowości, którzy z powodów materialnych mają trudności z podjęciem nauki na wyższej uczelni.

Adresaci: Maturzyści z 2025 roku, którzy ukończyli liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia w tym samym roku, mieszkają w miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz pochodzą z rodziny, gdzie dochód miesięczny na osobę nie przekracza 3 010 zł brutto (według dochodów z 2024 roku). Muszą uzyskać co najmniej 100 punktów na maturze według standardu programu i zostać przyjęci na studia stacjonarne (I rok).

Dodatkowe kryteria uprawniające do aplikowania: Możliwość uzyskania rekomendacji przez dzieci byłych pracowników PGR, finalistów olimpiad przedmiotowych, osoby z rodzin wielodzietnych, wychowanków rodzin zastępczych czy domów dziecka lub posiadające rekomendację lokalnych organizacji pozarządowych.

Wsparcie rozwojowe: Oprócz wsparcia finansowego, stypendyści mają dostęp do warsztatów, szkoleń, konferencji rozwijających kompetencje miękkie i zawodowe.

Rekrutacja 24. edycji: Rozpoczęła się 8 lipca 2025 roku, a wnioski można składać do 18 sierpnia 2025 roku online na stronie programu.

Historia i skala: Program działa od 2002 roku, ufundowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i partnerów, obecnie jest jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce, z ponad 29 tysiącami przyznanych stypendiów do tej pory.

Kontakt i więcej informacji: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, organizator programu, udziela szczegółowych informacji i wsparcia dla kandydatów.

Program Stypendiów Pomostowych nie tylko ułatwia start na uczelni, ale także podtrzymuje motywację do nauki oraz rozwija umiejętności potrzebne na rynku pracy, co czyni go ważnym wsparciem dla młodych ludzi z nieuprzywilejowanych środowisk. W celu zgłoszenia się, należy spełnić kryteria formalne i złożyć wniosek w wyznaczonym terminie na oficjalnej stronie internetowej programu.