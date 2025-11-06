PIT-0 dla rodzin z dwójką dzieci – co to znaczy?

Karol Nawrocki w swojej pierwszej zapowiedzi programowej po wyborach ogłosił plan rozszerzenia tzw. ulgi PIT-0 na kolejną grupę obywateli. Po zwycięstwie w wyborach prezydent dotrzymał słowa - 8 sierpnia 2025 roku w Kolbuszowej na Podkarpaciu symbolicznie podpisał projekt ustawy, który następnie 11 sierpnia trafił do Sejmu. Teraz Prezydent faktycznie podpisał projekt ustawy, potwierdzając tym samym realizację jednej z głównych obietnic wyborczych.

Z preferencji podatkowej mieliby skorzystać rodzice wychowujący przynajmniej dwoje dzieci, podobnie jak dziś korzystają z niej m.in. młodzi do 26. roku życia, osoby pracujące po osiągnięciu wieku emerytalnego czy matki czworga dzieci.

Nowy program ma objąć całkowitym zwolnieniem z podatku dochodowego (PIT) dochody uzyskiwane przez rodziców posiadających minimum dwoje dzieci – niezależnie od formy zatrudnienia. Z benefitów będą mogli skorzystać rodzice, którzy w danym roku sprawowali władzę rodzicielską, byli opiekunami prawnymi, rodziną zastępczą albo płacili alimenty na pełnoletnie, uczące się dzieci. Rozwiązanie ma dotyczyć zarówno dzieci małoletnich, jak i niepełnosprawnych czy uczących się do 25. roku życia.

Limit dochodów rodziców posiadających przynajmniej dwoje dzieci to 140 tys. zł rocznie na osobę, czyli łącznie 280 tys. zł.Zwolnienie ma obowiązywać do wysokości progu podatkowego. Przypomnijmy, że PIT 0 ma być uzupełniony o kolejną reformę, czyli podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tys. zł do 140 tys. zł.

Według wstępnych wyliczeń Kancelarii Prezydenta, przeciętna polska rodzina może zyskać średnio około 1000 zł miesięcznie dzięki wprowadzeniu nowej ulgi podatkowej.

Co to oznacza w praktyce?

Brak podatku dochodowego – rodziny objęte programem nie będą płacić PIT-u od swoich dochodów, co oznacza wyższe wypłaty „na rękę”.

– rodziny objęte programem nie będą płacić PIT-u od swoich dochodów, co oznacza wyższe wypłaty „na rękę”. Większe wsparcie dla klasy średniej – według zapowiedzi prezydenta elekta, program ma odciążyć finansowo szczególnie rodziny, które do tej pory nie kwalifikowały się do ulg dla dużych rodzin, ale ponoszą wysokie koszty wychowania dzieci.

– według zapowiedzi prezydenta elekta, program ma odciążyć finansowo szczególnie rodziny, które do tej pory nie kwalifikowały się do ulg dla dużych rodzin, ale ponoszą wysokie koszty wychowania dzieci. Zachęta prorodzinna – PIT-0 dla rodzin z dwojgiem dzieci ma być elementem długofalowej polityki demograficznej i prorodzinnej nowej prezydentury.

Kiedy wejdzie w życie PIT 0 dla rodzin z dwójką dzieci?

Ulga ma obowiązywać od 2026 roku, a pierwszy raz będzie widoczna w rozliczeniach PIT składanych w 2027 roku, jeśli procedury legislacyjne ruszą jeszcze jesienią 2025.

Eksperci ostrzegają - z ulgi najbardziej skorzystają bogaci

Jak podaje serwis polskieradio24.pl, z wyliczeń eksperta wynika, że rodzina o dochodzie 7 tys. zł brutto miesięcznie zyska około 395 zł, podczas gdy przy zarobkach na poziomie 12 tys. zł - już 913 zł miesięcznie.

Osoby o minimalnym wynagrodzeniu zyskają najmniej - około 75 zł na osobę, czyli nieco ponad 150 zł miesięcznie w przypadku pary. Ekonomista Marek Zuber, cytowany przez „Super Express”, podkreśla, że wszystkie zapowiedzi reform podatkowych są kosztowne i - w obecnej sytuacji politycznej - mogą być trudne do wprowadzenia w życie.

Z kolei Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, zwraca uwagę, że w budżecie nie ma przestrzeni na tak duże obniżki podatków. – Gdyby taka możliwość istniała, rząd już dawno by to zrobił – zaznacza ekspert. Jego zdaniem wprowadzenie reformy w obecnych warunkach mogłoby doprowadzić do wyraźnego pogorszenia kondycji finansów publicznych.

Ministerstwo Finansów szacuje, że koszt wprowadzenia ulgi sięgnąłby nawet 30 mld zł rocznie, podczas gdy Kancelaria Prezydenta wskazuje na kwotę 14 mld zł. Jak zauważa firma Grant Thornton, nawet ten niższy wariant byłby trudny do sfinansowania – środki mogłyby pochodzić wyłącznie z „uszczelnienia systemu podatkowego”, co w praktyce jest mało realne.

Dla kogo PIT 0?

Projekt ma objąć rodziców (lub opiekunów prawnych), którzy: