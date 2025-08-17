Dożywotnia renta za mieszkanie. Oddali swoje mieszkania w zamian za rentę. Tyle dostają co miesiąc

Odwrócona hipoteka to mechanizm, w którym senior, chcąc zabezpieczyć swoją przyszłość finansową, przekazuje własność swojego domu lub mieszkania specjalnej firmie.W zamian otrzymuje regularne świadczenia pieniężne do końca życia. Choć pomysł jest prosty, w polskim prawodawstwie brakuje dedykowanej ustawy regulującej ten instrument. Obecnie umowy o odwróconej hipotece opierają się na ogólnych przepisach kodeksu cywilnego, przepisach o księgach wieczystych oraz na zasadach wypracowanych przez firmy oferujące takie usługi.

W przeciwieństwie do tradycyjnej hipoteki, gdzie bank pożycza pieniądze pod zastaw nieruchomości, w przypadku odwróconej hipoteki to bank wypłaca pieniądze właścicielowi nieruchomości. Kwota wypłacona zależy od wartości nieruchomości oraz wieku właściciela. Można otrzymać ją jednorazowo lub w regularnych ratach.

Dożywotnia renta a odwrócona hipoteka

Odwrócona hipoteka to nie to samo, co dożywotnia renta. Odwróconą hipotekę mogą oferować tylko banki, podczas gdy umowa renty dożywotniej może być zawarta pomiędzy właścicielem mieszkania a funduszem hipotecznym.

Analiza danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych wskazuje, że najliczniejszą grupą korzystającą z odwróconej hipoteki są osoby w przedziale wiekowym 75-80 lat. Odnotowano znaczący wzrost zainteresowania tym instrumentem finansowym – w latach 2010-2023 fundusze hipoteczne wypłaciły seniorom łącznie 34 miliony złotych, przy czym sam 2023 rok przyniósł wzrost o 5 milionów złotych.

Miesięczna renta za mieszkanie ile wynosi?

Według danych portalu money.pl średnia miesięczna renta hipoteczna w 2023 roku wyniosła 1033 zł, co stanowiło blisko 39 proc. przeciętnego dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych w tym samym roku. W 2025 roku średnia renta dożywotnia za mieszkanie wynosi ok. 1000-1500 zł. Nie są to więc kokosy. Niska wartość tego wskaźnika świadczy o stosunkowo niskim poziomie wynagrodzeń w porównaniu z innymi dochodami gospodarstw domowych. Zgodnie z informacjami przekazami przez Fundusz Hipoteczny DOM - niektórzy seniorzy otrzymują miesięcznie nawet między 2500 a 6000 zł. Jest to jednak zależne od wartości mieszkania lub domu.

Dla kogo renta za mieszkanie?

Z renty za mieszkanie mogą skorzystać osoby fizyczne, które mają zdolność do czynności prawnych. Jak podaje portal rynekpierwotny.pl, przede wszystkim muszą oni dysponować prawem własności do nieruchomości lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, lub prawem do użytkowania wieczystego. Co ważne, przed podpisaniem umowy stan prawny nieruchomości jest weryfikowany. W tym np. wpis do księgi wieczystej.

Na odwróconą hipotekę decyduje się coraz więcej osób

Choć odwrócona hipoteka zyskuje coraz większą popularność, jej funkcjonowanie w polskim systemie prawnym wciąż opiera się na ogólnych przepisach oraz na zbiorze wypracowanych w branży standardów. Brak dedykowanej regulacji prawnej stanowi istotne wyzwanie, gdyż nie gwarantuje pełnej ochrony interesów zarówno seniorów korzystających z tego instrumentu, jak i podmiotów oferujących takie usługi.

Zgodnie z danymi Związku Przedsiębiorstw Finansowych, największą grupą osób korzystających z odwróconej hipoteki są seniorzy w wieku od 75 do 80 lat. Opcja mieszkanie w zamian za rentę może być korzystnym rozwiązaniem zwłaszcza dla emerytów lub rencistów, który mają niewielkie świadczenie z ZUS-u, a jednocześnie nie mogą lub nie chcą podejmować pracy w celu zapewnienia sobie dodatkowych środków finansowych.

Średnia wartość rynkowa mieszkań przekazywanych do funduszy inwestycyjnych kształtowała się na poziomie 411,6 tysięcy złotych. Jednocześnie, średnia powierzchnia takich nieruchomości wynosiła około 51,7 metrów kwadratowych. Największą dynamikę transakcji obserwowano w województwie mazowieckim.

Renta za mieszkanie - jak wygląda umowa?

Umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego. W umowie znajduje się zapis o prawie do dożywotniego zamieszkiwania. Ponadto taki wpis umieszczany jest również w księdze wieczystej nieruchomości. W chwili podpisania umowy, strona, która zobowiązała się do wypłacania renty, staje się właścicielem domu lub lokalu mieszkalnego.

Jeżeli strona, która zobowiązała się do wypłacania renty, nie wywiązuje się z tego obowiązku, lub gdy instytucja udzielająca renty zbankrutowała, to poprzedni właściciel nieruchomości ma prawo do zwrotu prawa własności do nieruchomości. Warto dodać, że jeżeli w umowie nie widnieje zapis o możliwości odkupienia nieruchomości, to takie odkupienie będzie niemożliwe.