Tyle trzeba zarabiać, żeby otrzymać 5000 zł emerytury z ZUS. Kwota powala

Zgodnie z analizami ekonomisty Łukasza Kozłowskiego, osoby mające obecnie 30 lat, które chcą osiągnąć emeryturę w wysokości 5 tys. zł brutto, muszą liczyć się z koniecznością utrzymywania wysokich zarobków, oscylujących między 6,2 a blisko 9,8 tys. zł miesięcznie. Sytuacja kobiet jest dodatkowo utrudniona ze względu na krótszy staż pracy, co przekłada się na wyższe wymagania dotyczące wysokości wynagrodzenia. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, wyższe zarobki to wyższe składki emerytalne, a w konsekwencji wyższe świadczenia, które przyszli emeryci otrzymają od ZUS.

Od tego zależy wysokość emerytury

Emerytura to wynik złożonych obliczeń, uwzględniających m.in. historię zarobków, wiek emerytalny i indywidualne oszczędności. Choć kalkulatory ZUS pozwalają na wstępną prognozę, rzeczywista wysokość świadczenia może się różnić ze względu na wiele zmiennych, których nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć. Wysokość polskiej emerytury zależy głównie od zgromadzonego kapitału (składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego i środków z subkonta) oraz od okresu, w którym będzie wypłacane świadczenie, czyli od tzw. tablic dalszego trwania życia ustalanych przez GUS. Oznacza to, że im wyższe i dłużej odprowadzane były składki, tym wyższa będzie emerytura, a im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe będzie świadczenie.

Dla kogo minimalna emerytura? Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać minimalną emeryturę w Polsce, konieczne jest spełnienie dwóch podstawowych kryteriów: osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz posiadanie wymaganego stażu pracy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn). Obecnie, dla osób spełniających te kryteria, minimalna kwota emerytury od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, czyli około 1709,81 zł netto miesięcznie.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 5 tys. zł emerytury z ZUS?

Wysokość przyszłej emerytury to wynik złożonych kalkulacji, w których obecne zarobki stanowią jedynie jeden z wielu istotnych czynników. Choć prognozy emerytalne dla młodszych pokoleń są możliwe, to należy podkreślić, że ich realizacja zależy od wielu zmiennych, które mogą ulec zmianie w przyszłości.

Według analizy Łukasza Kozłowskiego, opublikowanej w Business Insider, wysokość przyszłej emerytury 30-latków zależy od wieku przejścia na emeryturę. Aby mieć 2000 zł brutto, osoby planujące przejść na emeryturę w wieku 65 lat powinny zarabiać co najmniej 2481 zł miesięcznie. Natomiast ci, którzy chcą przejść na emeryturę wcześniej, w wieku 60 lat, muszą zarabiać już 3916 zł. Dla wyższych kwot tabela wygląda następująco:

zarobki w przedziale od 3722 zł do 5873 zł - 3000 zł emerytury,

zarobki od 4962 zł do 7831 zł - 4000 zł emerytury,

zarobki od 6203 zł do 9789 zł - 5000 zł emerytury,

zarobki od 7443 zł do 11 747 zł - 6000 zł emerytury,

zarobki w przedziale 8684 zł do 13 704 zł - 7000 zł emerytury,

zarobki w przedziale 9924 zł do 15 662 zł - 8000 zł emerytury.

W swoich obliczeniach ekspert przyjął, że po uwzględnieniu inflacji płace będą rosły średnio o 1,5 proc. rocznie, a realna wartość środków zgromadzonych na emeryturę będzie zwiększała się o 3 proc. rocznie. Dodatkowo, korzystając z najnowszych danych demograficznych ZUS, założył, że średnia długość życia pozostanie na poziomie określonym w marcu bieżącego roku, ponieważ dokładne prognozowanie zmian w tym zakresie na tak odległą przyszłość jest niezwykle trudne. Przedstawione wyliczenia są jedynie szacunkowe i mogą ulec zmianie ze względu na przyszłe reformy systemu emerytalnego oraz inflację.