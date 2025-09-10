Zasady wypłaty 14. emerytury

14. emerytura, czyli jednorazowe, dodatkowe świadczenie, wynosi obecnie 1878,91 zł (tyle, ile minimalna emerytura po marcowej waloryzacji). Pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli twój dochód przekracza ten próg, kwota świadczenia będzie pomniejszona na zasadzie "złotówka za złotówkę". Minimalna wypłata 14. emerytury w takim przypadku wynosi 50 zł. Świadczenie nie przysługuje osobom, których dochód przekracza 4728,91 zł brutto.

Kto może być wezwany do zwrotu pieniędzy z 14. emerytury?

ZUS może zażądać zwrotu 14. emerytury od rentierów i wcześniejszych emerytów, którzy przekroczyli limity dorabiania. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli pieniądze trafią na konto we wrześniu, a dopiero później okaże się, że przekroczone zostały progi dochodowe. Limity dochodu (od 1 września do 30 listopada 2025 roku):

Do 6124,10 zł brutto miesięcznie - świadczenie będzie wypłacane w całości, choć może być pomniejszone.

Od 6124,10 zł do 11373,30 zł brutto miesięcznie - ZUS pomniejsza emeryturę lub rentę.

Powyżej 11373,30 zł brutto miesięcznie - świadczenie zostaje zawieszone.

Jeśli w sierpniu dorobiłeś więcej niż 11373,30 zł i z tego powodu twoje świadczenie powinno być zawieszone, ale 14. emerytura została ci wypłacona we wrześniu, to ZUS może w styczniu 2026 r. wysłać pismo z żądaniem zwrotu.

Kto nie musi się martwić o zwrot 14. emerytury?

Listów z ZUS-u nie muszą obawiać się:

Osoby w powszechnym wieku emerytalnym, które mogą dorabiać bez limitu.

Osoby, których dochody nie przekroczyły limitów kwartalnych.

Osoby pobierające jedynie emeryturę minimalną.

Pamiętaj, że masz prawo odwołać się od decyzji ZUS i złożyć wyjaśnienia, jeśli otrzymasz wezwanie do zwrotu pieniędzy.

Wypłaty 14. emerytury we wrześniu 2025 - dokładne terminy

Wypłaty 14. emerytury w 2025 roku rozpoczęły się już na początku września, a kolejne transze są realizowane w standardowych terminach wypłat emerytur, czyli 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. września (w tym roku wypłata z 20 września przesunięta została na 19 września ze względu na weekend). Świadczenie jest wypłacane automatycznie przez ZUS, bez konieczności składania wniosku.

14. emerytura - najważniejsze informacje

W 2025 roku 14. emerytura wynosi pełną kwotę 1878,91 zł brutto, co odpowiada około 1580 zł netto, w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej seniora. Pełną czternastkę otrzymają osoby, których emerytura lub renta brutto nie przekracza 2900 zł miesięcznie. Dla świadczeń powyżej tego progu kwota czternastki jest pomniejszana według zasady "złotówka za złotówkę", czyli o 1 zł z 14. emerytury za każdy 1 zł przekroczenia limitu. Osoby z podstawowym świadczeniem powyżej około 4728,91 zł brutto nie otrzymają 14. emerytury.

Osoba z emeryturą brutto 2500 zł otrzyma pełną kwotę 14. emerytury, czyli około 1558 zł netto, natomiast emerytura brutto 3000 zł uprawnia do pomniejszonej 14. emerytury netto około 1400 zł. Wysokość netto jest niższa od brutto z powodu potrąceń na składkę zdrowotną i podatek dochodowy, o ile senior nie złoży odpowiednich deklaracji podatkowych. 14. emerytura obejmuje różne rodzaje świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym emerytury pomostowe, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także świadczenie mama 4+. Wyłączeni są m.in. emeryci z zawieszonymi świadczeniami lub przebywający za granicą bez spełniania kryteriów z umów międzynarodowych.