Obowiązkowy dodatkowy rok pracy dla emerytów? Burza wokół nowego pomysłu. O co chodzi? Emeryci będą musieli przepracować jeszcze rok po przejściu na emeryturę ?

Marcel Fratzscher, szef Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (DIW), wywołał w Niemczech burzę, sugerując, że pokolenie powojennego wyżu demograficznego (osoby urodzone od połowy lat 50. do końca lat 60.) powinno wziąć na siebie część odpowiedzialności za obecne problemy demograficzne. Według niego, pokolenie to miało zbyt mało dzieci, a konsekwencje - takie jak braki kadrowe w sektorach takich jak pielęgniarstwo, opieka zdrowotna i obronność - spadają głównie na młodych.

Pomysł ten spotkał się z dużym oburzeniem w Niemczech. Według eksperta rynku pracy, Krzysztofa Inglota, podobne rozwiązanie w Polsce, która również zmaga się z kryzysem demograficznym, byłoby bardzo złym pomysłem.

Dodatkowy rok pracy dla emerytów. Propozycje i oburzenie

Fratzscher proponuje obowiązkowy, roczny staż pracy socjalnej dla emerytów, choć zaznacza, że osoby o złym stanie zdrowia mogłyby być z niego zwolnione. Zamiast pracy alternatywnym rozwiązaniem miałby być nowy podatek solidarnościowy, pobierany od dochodów emerytalnych najbogatszych 20 proc. seniorów. Propozycje te spotkały się z falą oburzenia w Niemczech, a ich echa dotarły również do Polski, która także zmaga się z problemami demograficznymi.

Obowiązkowy dodatkowy rok pracy dla emerytów a polskie realia i opinia eksperta

Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, uważa, że taki pomysł jest "irracjonalny" i nie powinien być wdrażany w Polsce. Argumentuje, że nie ma podstaw, by karać w ten sposób pokolenie dzisiejszych seniorów, a podobna logika mogłaby w przyszłości dotknąć także młodsze pokolenia, np. pokolenie Z. Inglot podkreśla, że zamiast kar, w polityce społecznej powinno się stosować zachęty. Wskazuje na przykład 800+, sugerując, że bardziej skuteczne mogłyby być jednorazowe, wysokie zapomogi (np. 100-200 tys. zł), które pomogłyby rodzinom w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych, a kosztowałyby podobnie jak roczny program 800+.