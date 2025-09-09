Liczba cudzoziemców pracujących w Polsce

Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę w końcu marca br. wyniosła 1 mln 67 tys. osób. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zwiększyła się o 0,9 proc. Na koniec marca udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5 proc.

Liczba cudzoziemców pracujących na umowach zlecenia i pokrewnych

GUS podał, że wśród cudzoziemców wykonujących pracę 405,1 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Było to o 5,6 proc. więcej niż w marcu 2024 r., i 0,7 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Najliczniejsza grupa cudzoziemców

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 marca 2025 r. było ich 714,9 tys., tj. o 3,6 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz więcej o 0,9 proc. niż w lutym 2025 r.