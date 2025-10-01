Ile kosztuje godzina lotu F-16 w Polsce?

Według danych podanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a opublikowanych przez Business Insider Polska, godzina lotu F-16 kosztuje około 77 tys. zł.

Dla porównania:

lot myśliwca MiG-29 kosztuje ponad 101 tys. zł ,

kosztuje ponad , godzina lotu nowoczesnego F-35 to nawet 150 tys. zł ,

to nawet , znacznie tańsze są koreańskie FA-50 – około 38 tys. zł za godzinę.

Co składa się na koszty lotu F-16?

W kwocie 77 tys. zł zawiera się nie tylko samo zużycie paliwa. Co prawda koszty lotu nie są proste do wyliczenia, ale oprócz paliwa, istotne są:

obsługa techniczna i serwis, czyli regularne przeglądy, wymiany części, konserwacja,

służby inżynieryjno-lotnicze, które zapewniają gotowość bojową samolotu,

opłaty paliwowe i podatki tj. akcyza oraz stawki lotniskowe np. dla paliwa JET-A1 niemal 240 zł za tonę paliwa,

amortyzacja sprzętu i logistyka, czyli transport, hangary, systemy wsparcia.

Ile paliwa zużywa F-16 w godzinę lotu?

Podczas typowego lotu F-16 spala ok. 2,8-3 tys. litrów na godzinę, po włączeniu dopalacza spalanie rośnie ponad trzykrotnie, a lecący na dopalaczu F-16 może spalać nawet 11 litrów paliwa na sekundę - informował portal WP Tech po katastrofie F-16, który rozbił się na lotniku w Radomiu.

Ile zarabia pilot F-16 w Polsce?

Według danych MON oraz wyliczeń mediów, wynagrodzenie pilota F-16 zależy od stopnia i doświadczenia. "Fakt" podaje, że całkowite koszty utrzymania pilota i żołnierza zaangażowanego w obsługę F-16 mogą sięgać 13–15 tys. zł brutto miesięcznie. Do tego dochodzą dodatki lotnicze oraz premie za gotowość bojową.

Koszt godziny lotu F-16 - dlaczego to takie ważne?

Polskie F-16 są obecnie podstawą sił powietrznych. To właśnie te maszyny najczęściej podrywają się w związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej czy rosnącym napięciem w regionie. W praktyce oznacza to milionowe koszty, które regularnie ponosi budżet państwa.