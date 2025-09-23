Wynagrodzenia w sierpniu 2025

Sierpień przyniósł dalsze wyhamowanie dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Średnie wynagrodzenie wzrosło o 7,1% r/r, wobec 7,6% w lipcu, co oznacza kolejny miesiąc spadku tempa nominalnego wzrostu płac. Dane były gorsze od oczekiwań rynkowych. Dodatkowo, w ujęciu miesięcznym wynagrodzenia obniżyły się aż o 1,5% m/m, głównie z powodu mniejszej skali niż w lipcu dodatkowych wypłat (np. premii, odpraw, nagród jubileuszowych). Sierpniowa roczna dynamika płac pozostaje najniższa od lekko ponad 4 lat.

Siła nabywcza funduszu płac

Dodatkowo kontynuowany był spadek zatrudnienia (-0,8% r/r vs -0,9% r/r w lipcu). Realna siła nabywcza funduszu płac uległa dalszemu ograniczeniu (3,2% r/r), co w połączeniu z utrzymującym się spadkiem zatrudnienia może stwarzać ryzyko dla tempa wzrostu konsumpcji. Z drugiej strony dane o nastrojach konsumentów we wrześniu przyniosły dalszą poprawę. Zarówno bieżący, jak i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej wzrosły. Respondenci lepiej ocenili sytuację finansową swoich gospodarstw i ogólną kondycję gospodarki, co powinno wspierać wzrost konsumpcji w drugiej połowie roku, mimo wciąż wysokiej skłonności do oszczędzania.

Spadek zatrudnienia

W sierpniu sytuacja po stronie zatrudnienia nadal się pogarszała. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,8% r/r, co oznacza kontynuację trendu spadkowego, przy czym spadek był o 0,1 p.p. niższy niż w lipcu. W ujęciu miesięcznym również odnotowano spadek, o 0,2% m/m. Dane te potwierdzają, że kurczenie się rynku pracy w sektorze przedsiębiorstw obejmuje kolejne miesiące i wciąż dotyka kluczowych sektorów takich jak: przemysł, budownictwo, handel i transport.

Wzrost bezrobocia w sierpniu 2025 r.

Stopa bezrobocia dalej w górę. Stopa bezrobocia rejestrowanego, według wstępnego szacunku MRPiPS, wzrosła w sierpniu o 0,1 p.p., do 5,5%. To jednocześnie więcej o 0,5 p.p. niż rok wcześniej, co jest jednak głównie skutkiem poluzowania przepisów dot. rejestracji, w tym częstotliwości zgłaszania się w urzędzie pracy, możliwości rejestracji bezrobotnych w miejscu zamieszkania oraz ułatwienia dla rolników. Pomimo tych wzrostów, Polska utrzymuje się wśród krajów UE o jednym z najniższych poziomów bezrobocia, co nadal potwierdza względną stabilność krajowego rynku pracy.

Źródło: Raport specjalny Alior Bank