Bezrobocie rośnie - komentarz ekonomisty

Główny ekonomista Lewiatana, Mariusz Zielonka wskazuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego rośnie już kolejny miesiąc. W sierpniu 2025 roku bezrobocie wzrosło o 25 tys. osób. Wzrosło więc o 0,1 pkt proc. i wynosi 5,5%. Takiego bezrobocia nie było od lutego 2023 roku. Zdaniem ekonomisty to efekt zmian w prawie, a nie realne, nagłe pogorszenie się sytuacji na rynku pracy. Potwierdzają tę opinię Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), gdzie nie ma takiego wzrostu stopy bezrobocia.

Dużo mniej ofert pracy w UP

Mariusz Zielonka zwraca jednak uwagę na niepokojący trend na rynku pracy. Chodzi o wyraźne zmniejszenie ofert pracy, które trafiają do urzędów pracy. Tylko w sierpniu 2025 roku ich liczba spadła poniżej 30 tys. To drugi najniższy wynik od 15 lat. Natomiast najniższy wynik został odnotowany w czerwcu tego roku. Mniejsza liczba ofert pracy świadczy o tym, że pracodawcy nie planują zatrudniać nowych pracowników. Z pewnością podchodzą z większą rozwagą do kolejnych wydatków. Ostatnie miesiące 2025 r. to także czas planowania budżetu na rok kolejny. Część pracodawców przekłada rekrutacje na 2026 r.

Pracodawcy nie będą zatrudniać nowych pracowników

Ekonomista Lewiatana dodaje, że badania koniunktury gospodarczej GUS za sierpień pokazały, iż zdecydowana większość firm planuje w najbliższych 3 miesiącach utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie. Z drugiej strony pracodawcy nie planują też zwolnień. Tylko 10-13% firm rozważa redukcję etatów. O planach dotyczących zatrudniania nowych pracowników mówi tylko 2-8% ankietowanych. Podsumowując, można stwierdzić, że w najbliższych miesiącach zatrudnienie utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Nie jest to więc najlepszy moment na poszukiwanie nowej pracy. Z takimi zamiarami warto poczekać do nowego roku. Tymczasem pracownicy nie powinni szczególnie martwić się utratą pracy.