Ceny węgla w PGG i promocje dla klientów

Według oferty sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej (PGG), ceny węgla prezentują się następująco:

Reklama

Groszek: około 1150 zł za tonę luzem. Groszek pakowany w worki po 20 kg (na europaletach) kosztuje około 1600 zł za tonę.

Orzech: od 1150 zł za tonę luzem do 1450 zł za tonę w opakowaniu big bag.

Kostka: od 1150 zł do 1250 zł za tonę.

Reklama

Dodatkowe opcje i koszty

PGG oferuje swoim klientom indywidualnym specjalną promocję do 30 września 2025 roku, która obejmuje możliwość zakupu węgla na "raty 0 proc.". Warunkiem jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Kredyt, który nie może przekroczyć 1500 zł, jest spłacany w pięciu równych ratach, bez dodatkowych prowizji, opłat ani odsetek. Węgiel można odebrać osobiście w punktach Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW). Jeśli preferujesz dostawę pod wskazany adres, musisz liczyć się z dodatkowym kosztem transportu, który wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Uwaga: Koniec nazwy "ekogroszek"

Warto pamiętać, że od 1 grudnia 2024 roku nie można już używać nazwy "ekogroszek". Ustawodawca uznał, że ta nazwa może wprowadzać konsumentów w błąd, ponieważ nie gwarantowała ona żadnych parametrów ekologicznych. Zamiast tego używa się obecnie nazw takich jak "węgiel groszek" czy "groszek premium". Jak skomentował w rozmowie z WP Finanse Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, "ekogroszek to była ściema... trzeba było skończyć z tą improwizacją i dobrze, że w końcu zrobiono z tym porządek."