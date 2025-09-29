Wyższe rachunki za ogrzewania: spółdzielnie mieszkaniowe podnoszą zaliczki na centralne ogrzewanie i wodę

Jak podaje jawnylublin.pl, część spółdzielni już wprowadziła wyższe stawki, inne zrobią to od października. Zmiany dotyczą przede wszystkim kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody.

W biuletynie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej czytamy:

„Nowe, wyższe rachunki lokatorzy otrzymają w październiku. W związku z zakończeniem obowiązywania tarczy ochronnej od 1 lipca br. odbiorcy ciepła systemowego (dostarczanego przez LPEC) ponoszą wyższe koszty jego zakupu. Skala podwyżki jest ogromna – około 30 proc., co oznacza ponad 10 mln zł więcej w skali roku. Niestety, jesteśmy zmuszeni do urealnienia zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody”.

Podwyżki nie obejmują wyłącznie mieszkańców LSM, ale wszystkich korzystających w Lublinie z ciepła systemowego.

To koniec zamrożenia cen ogrzewania – ceny pójdą w górę

A wszystko to za sprawą zakończenia obowiązującego do 30 czerwca 2025 r. systemu zamrożenia cen ciepła. Dzięki niemu przedsiębiorstwa ciepłownicze stosowały stawki niższe od taryfowych, a różnicę pokrywało państwo. Cena maksymalna wynosiła 119,39 zł netto za 1 GJ. Teraz rząd zdecydował się wprowadzić inne rozwiązanie.

Bon ciepłowniczy zamiast tarczy ochronnej – kto dostanie nowe świadczenie?

Funkcję nowego parasola chroniącego przed podwyżkami cen ciepła ma teraz pełnić bon ciepłowniczy. Jest to dopłata do rachunków, której celem jest ochrona uboższych gospodarstw domowych. Z rozwiązania skorzystają zarówno odbiorcy dużych koncesjonowanych firm energetycznych, jak i mniejszych, lokalnych dostawców.

Kryteria dochodowe i zasady przyznawania świadczenia – bonu ciepłowniczego 2025/2026

Aby otrzymać wsparcie, trzeba spełnić trzy warunki:

maksymalny dochód – do 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub do 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

– do 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub do 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, źródło ogrzewania – korzystanie z ciepła systemowego,

– korzystanie z ciepła systemowego, koszty ogrzewania – powyżej 170 zł/GJ.

Ile wyniesie bon ciepłowniczy? Wysokość świadczenia zależna od cen GJ

Bon przyznawany będzie jednorazowo w dwóch okresach:

Za okres od 1 lipca – 31 grudnia 2025 r.:

500 zł – gdy cena ciepła wynosi powyżej 170 zł/GJ i nie przekracza 200 zł/GJ,

– gdy cena ciepła wynosi powyżej 170 zł/GJ i nie przekracza 200 zł/GJ, 1000 zł – gdy cena ciepła wynosi powyżej 200 zł/GJ i nie przekracza 230 zł/GJ,

– gdy cena ciepła wynosi powyżej 200 zł/GJ i nie przekracza 230 zł/GJ, 1750 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ.

Za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.:

1000 zł – gdy cena ciepła wynosi powyżej 170 zł/GJ i nie przekracza 200 zł/GJ,

– gdy cena ciepła wynosi powyżej 170 zł/GJ i nie przekracza 200 zł/GJ, 2000 zł – gdy cena ciepła wynosi powyżej 200 zł/GJ i nie przekracza 230 zł/GJ,

– gdy cena ciepła wynosi powyżej 200 zł/GJ i nie przekracza 230 zł/GJ, 3500 zł – gdy cena ciepła przekracza 230 zł/GJ.

Termin oraz sposób składania wniosków o przyznanie świadczenia

Wnioski o bon ciepłowniczy będzie można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – odpowiednio do miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Kiedy można składać wnioski?

Za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r. – wnioski przyjmowane będą od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r.

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. – wnioski będzie można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.

Bon ciepłowniczy – ustawa wprowadzająca nowe świadczenie czeka na podpis Prezydenta

Rządowy projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw został przyjęty przez Sejm 12 września 2025 r.. Następnie, 17 września 2025 r., dokument trafił do Senatu, który nie zgłosił do niego żadnych poprawek.

Oznacza to, że ustawa wprowadzająca bon ciepłowniczy 2025/2026 czeka już tylko na podpis Prezydenta Karola Nawrockiego. Po jego złożeniu, przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Nowe taryfy URE: wzrost kosztów ogrzewania nawet o 86 procent

Co z tymi, którzy nie załapią się na bon ciepłowniczy, np. ze względu na kryterium dochodowe? Perspektywa nie wygląda najlepiej. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził bowiem nowe taryfy, które oznaczają wzrost kosztów ogrzewania nawet o 86 proc. w porównaniu z ubiegłym sezonem.

To oznacza, że przeciętna rodzina zapłaci za ogrzewanie mieszkania kilkaset złotych więcej niż w poprzednich latach. Dla wielu gospodarstw domowych będzie to poważne obciążenie budżetu.

Według danych GUS, w lipcu 2021 r. średni koszt ogrzewania 1 m² wynosił 3,89 zł. Obecnie to już 5,03 zł – czyli o 29 proc. więcej w ciągu czterech lat. Wszystko wskazuje na to, że Polaków czekają dalsze podwyżki ogrzewania.

Podstawa prawna:

Rządowy projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1684)

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1622 z późn. zm.)