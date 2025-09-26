25 września 2025 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął przygotowany przez MRPiPS projekt ustawy ws. asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. W obradach udział wzięła ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wraz z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukaszem Krasoniem.
Projekt ustawy ws. asystencji osobistej to przedsięwzięcie złożone i innowacyjne – jego założenia wyznaczają nowy standard podejścia do niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
Ustawa o asystencji osobistej pilnie potrzebna
Projekt ustawy o asystencji osobistej powstał z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz wiceministra resortu pracy Łukasza Krasonia. Dzisiaj w części gmin w Polsce funkcjonują programy roczne, które nie odpowiadają jednak w pełni na potrzeby zainteresowanych. Brakuje także ciągłości świadczonego wsparcia.
Ustawowa asystencja to systemowe i stabilne wsparcie, które da osobom z niepełnosprawnościami szansę na bardziej niezależne życie – zarówno społeczne, jak i zawodowe.
Od drugiego roku obowiązywania ustawy asystencja osobista będzie dostępna również dla młodzieży od 13. roku życia. Ze wsparcia skorzystać ma docelowo ok. 100 tys. osób z niepełnosprawnościami, będzie ona też realnym odciążeniem dla ok. pół miliona ich bliskich.
Najważniejsze założenia projektu:
- wsparcie ustalane na maksymalnie pięć lat, a nie krótkookresowo (jak jest dzisiaj w systemie projektowym),
- większy wymiar godzin wsparcia, niż zapewniają to obecne rozwiązania - docelowo od 20 do 240 godzin miesięcznie (w pierwszym roku do 200 godzin, w drugim - do 220 godzin),
- gwarancja realizacji ustawy w każdym powiecie,
- swoboda wyboru przez osobę z niepełnosprawnością podmiotu świadczącego dla niej usługę asystencji (powiat, organizacja pozarządowa), a także gwarancja swobody wyboru samego asystenta,
- wprowadzenie mechanizmu pełnej indywidualizacji wsparcia osoby z niepełnosprawnością,
- gwarancja wysokiej jakości usług i ich ścisłe dopasowanie do potrzeb, w tym możliwość wspierania osoby z niepełnosprawnością w czynnościach medycznych po specjalistycznym instruktażu asystenta.