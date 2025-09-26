Reklama

25 września 2025 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął przygotowany przez MRPiPS projekt ustawy ws. asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. W obradach udział wzięła ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wraz z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukaszem Krasoniem.

Projekt ustawy ws. asystencji osobistej to przedsięwzięcie złożone i innowacyjne – jego założenia wyznaczają nowy standard podejścia do niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Ustawa o asystencji osobistej pilnie potrzebna

Projekt ustawy o asystencji osobistej powstał z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz wiceministra resortu pracy Łukasza Krasonia. Dzisiaj w części gmin w Polsce funkcjonują programy roczne, które nie odpowiadają jednak w pełni na potrzeby zainteresowanych. Brakuje także ciągłości świadczonego wsparcia.

Ustawowa asystencja to systemowe i stabilne wsparcie, które da osobom z niepełnosprawnościami szansę na bardziej niezależne życie – zarówno społeczne, jak i zawodowe.

Od drugiego roku obowiązywania ustawy asystencja osobista będzie dostępna również dla młodzieży od 13. roku życia. Ze wsparcia skorzystać ma docelowo ok. 100 tys. osób z niepełnosprawnościami, będzie ona też realnym odciążeniem dla ok. pół miliona ich bliskich.

Najważniejsze założenia projektu: