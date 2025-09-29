Ostrzeżenie ZUS: konieczność szybkiej aktualizacji danych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pilnie przypomina wszystkim odbiorcom świadczeń (emerytur, rent, zasiłków itp.) o bezwzględnej konieczności niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian w swoich danych.

Krytyczny termin i konsekwencje

Aby uniknąć problemów z przelewem pieniędzy, zmiany muszą być zgłoszone najpóźniej na 12 dni roboczych przed wyznaczonym terminem wypłaty świadczenia.

Problemy z kontem bankowym: Jeśli numer rachunku bankowego będzie nieaktualny (np. z powodu zamknięcia konta), pieniądze wysłane przez ZUS zostaną cofnięte do Zakładu. Skutkuje to opóźnieniem w otrzymaniu świadczenia przez seniora.

Problemy z adresem: Nieaktualny adres zamieszkania stwarza ryzyko braku wypłaty świadczenia osobom, które odbierają je do rąk własnych. Ponadto, ZUS ostrzega, że korespondencja wysłana na stary adres zostanie uznana za skutecznie doręczoną (co oznacza, że skutki doręczenia obciążają adresata).

Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS, podkreśla, że należy aktualizować każdy adres, włącznie z adresem elektronicznym.

Dlaczego ZUS ostrzega?

ZUS przyznaje, że problemy spowodowane nieaktualnymi danymi zdarzają się nierzadko. Wielu klientów, zwłaszcza seniorów, zapomina o zgłoszeniu nowych danych na czas lub robi to zbyt późno. Sytuacje takie wychodzą na jaw, gdy świadczenie nie trafia na konto w oczekiwanym terminie. Jeśli stary rachunek jest już nieaktywny, bank zwraca pieniądze do ZUS, a świadczeniobiorca pozostaje bez wypłaty.

Jak zgłosić zmianę danych w ZUS?

Aktualizację danych można przeprowadzić na dwa sposoby:

Internetowo: Poprzez swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Osobiście: W dowolnej placówce ZUS.

Zmianę danych osobowych, adresowych lub numeru rachunku bankowego zgłasza się, wypełniając formularz EZP.