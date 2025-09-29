GUS podał, że w 2023 r. wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła 3 bln 415 mld 274 mln zł. W porównaniu z 2022 r. była wyższa w cenach bieżących o 10,1 proc. Wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2022 r. odnotowano we wszystkich regionach, przy czym największy w regionie warszawskim stołecznym – o 15,3 proc., a najmniejszy w regionach kujawsko-pomorskim i mazowieckim regionalnym – po 6,2 proc.

Blisko jedna piąta PKB powstała w jednym regionie

W 2023 r. udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB kształtowały się na poziomie od 2 proc. w regionie opolskim do 18,3 proc. w regionie warszawskim stołecznym. Wartość PKB wytworzonego w regionie warszawskim stołecznym w 2023 r. była ponad 9-krotnie wyższa niż w regionie opolskim.

Połowa PKB Polski przypada na piąć regionów

Za regionem warszawskim stołecznym znalazły się regiony: śląski, wielkopolski, dolnośląski i małopolski. Jednostki prowadzące działalność w wymienionych pięciu regionach, w których pracowało 51,4 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej, wytworzyły łącznie 56,4 proc. krajowej wartości PKB.

GUS poinformował też, że w grupie regionów z najmniejszymi udziałami w tworzeniu PKB (mniej niż 3 proc.) były: opolski, lubuski, podlaski, świętokrzyski i warmińsko-mazurski. Ich łączny udział w generowaniu PKB wyniósł 11,1 proc., a pracowało w nich 12,9 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej.

Przeciętny poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla Polski w 2023 r. wyniósł 90 tys. 759 zł. W porównaniu z 2022 r. w cenach bieżących był wyższy o 10,6 proc. Wzrost PKB na jednego mieszkańca w cenach bieżących w porównaniu z 2022 r. odnotowano we wszystkich regionach – od 6,7 proc. w regionie mazowieckim regionalnym do 14,7 proc. w regionie warszawskim stołecznym.

W warszawskim stołecznym PKB na mieszkańca 2-krotnie większe niż przeciętna w kraju

Najwyższy poziom PKB na jednego mieszkańca w 2023 r. uzyskano w regionie warszawskim stołecznym – 182 tys. 374 zł, przekraczający ponad 2-krotnie przeciętną w kraju. W 2023 r. poziom PKB na jednego mieszkańca przekraczający przeciętną w kraju odnotowano również w regionach: dolnośląskim – o 6,9 proc., wielkopolskim – o 4,8 proc. i śląskim – o 3,1 proc.

Sektory z największym wkładem do PKB

Jak poinformował Urząd, w 2023 r. 27,4 proc. krajowej wartości dodanej brutto wypracowały podmioty prowadzące działalność w usługach, obejmujących handel; naprawę pojazdów samochodowych; transport i gospodarkę magazynową; zakwaterowanie i gastronomię; informację i komunikację. W poszczególnych regionach udziały tych jednostek w tworzeniu wartości dodanej brutto kształtowały się na poziomie od 21,7 proc. w regionie mazowieckim regionalnym do 33,9 proc. w regionie warszawskim stołecznym.

Dodano, że jednostki prowadzące działalność w przemyśle wytworzyły w 2023 r. 26,7 proc. krajowej wartości dodanej brutto. W przekroju regionów w 2023 r. zaobserwowano znaczne zróżnicowanie udziałów przemysłu – od 15,5 proc. w regionie warszawskim stołecznym do 35,6 proc. w regionie mazowieckim regionalnym.

Jednostki prowadzące działalność finansową i ubezpieczeniową; obsługę rynku nieruchomości w 2023 r. wypracowały 10,6 proc. krajowej wartości dodanej brutto, jednostki prowadzące działalność w budownictwie - 7,2 proc., a udział rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa w generowaniu krajowej wartości dodanej brutto w 2023 r. wyniósł 3 proc.