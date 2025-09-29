Start sezonu grzewczego – co decyduje o uruchomieniu ogrzewania?
Pytanie o włączenie ogrzewania jest stałym elementem jesieni, jednak wbrew powszechnemu mniemaniu, nie ma jednej, ustawowej daty startu sezonu grzewczego dla wszystkich budynków.
Start sezonu grzewczego 2025/206. Elastyczne zasady, zmienne terminy
Początek sezonu grzewczego zależy od warunków pogodowych, lokalnych regulaminów oraz decyzji zarządcy budynku (spółdzielni, wspólnoty). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z 2007 roku), ciepło należy dostarczać wtedy, gdy "warunki atmosferyczne powodują konieczność" ogrzewania. Oznacza to, że decyzja jest elastyczna i podejmowana na poziomie lokalnym, na podstawie realnych potrzeb.
Sezon grzewczy 2025/2026. Temperatura, nie Kalendarz
O praktycznym starcie ogrzewania decyduje przede wszystkim pogoda i komfort mieszkańców. W większości przypadków grzejniki zostają uruchomione, gdy:
- Temperatura zewnętrzna utrzymuje się poniżej 10–12 stopni Celsjusza przez 3 kolejne dni.
- Temperatura wewnątrz mieszkań spada poniżej komfortowego poziomu (zazwyczaj poniżej 20 stopni Celsjusza).
- Mieszkańcy zgłaszają taką potrzebę administracji.
- System "pogodówka" (automatyka w węźle cieplnym) reaguje na spadek temperatur i samodzielnie uruchamia centralne ogrzewanie.
Nowoczesne instalacje automatycznie włączają grzanie dzięki czujnikom pogodowym. W starszych systemach decyzję podejmuje administrator, często po konsultacji z lokatorami.
Kiedy grzejniki zrobią się ciepłe?
Chociaż 15 października bywa umownie traktowany jako symboliczny początek sezonu (choć bez podstaw prawnych), w praktyce start ogrzewania następuje najczęściej w okresie od drugiej połowy września do połowy października. W rezultacie, w jednym budynku ciepło może pojawić się już pod koniec września, a w sąsiednim – dopiero w połowie października. Na terenach wiejskich lub w domach z dobrą izolacją i indywidualnymi źródłami ciepła sezon może rozpocząć się nawet później.
Jak przygotować grzejniki przed sezonem grzewczym?
Aby zapewnić maksymalną efektywność ogrzewania, warto sprawdzić kaloryfery:
- Odpowietrzanie: Usuń nagromadzone powietrze, które blokuje równomierne grzanie, powoduje szumienie i zwiększa zużycie energii.
- Czyszczenie: Oczyść grzejniki z kurzu – brud obniża wydajność i może być źródłem nieprzyjemnego zapachu.
- Test termostatów: Sprawdź, czy głowice termostatyczne obracają się swobodnie i reagują na zmiany ustawień.
- Swobodny przepływ powietrza: Upewnij się, że grzejniki nie są zasłonięte ciężkimi zasłonami, zasłonkami ani dużymi meblami, co zaburza obieg ciepła w pomieszczeniu.