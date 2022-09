Sytuacja FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - dop. red.) jest obecnie bardzo dobra dlatego, że za pierwsze półrocze pokryliśmy wydatki składkami. A rekordowy był ten drugi kwartał - tam jest pokrycie powyżej 86,6%. To jest najwyższy wskaźnik, odkąd prowadzimy analizy w tym zakresie - powiedziała szefowa ZUS.

Ważne jest też to, że mamy plany, by pobrać w tym roku 350 mld zł i trzymamy się tego. Nie widzimy zagrożeń, by coś się zmieniło. W tym jest prawie 113 mld zł na zdrowie. Jak jest wyższy pobór to znaczy, że jest wyższa podstawa, wyższa liczba osób płacących składki - dodała Uścińska.

Mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bo z jednej strony jest wyższa inflacja, wyższe koszty utrzymania, bo wzrosły ceny. Zatem z czego wynika ta dobra sytuacja, jeśli chodzi o pobór składek? Mamy cały czas wzrost zatrudnienia, trzeba też brać w tym kontekście pod uwagę cudzoziemców. Musimy ich jednak rozróżniać od uchodźców. Tych cudzoziemców nie będących uchodźcami w ubezpieczeniu emerytalnym mamy ponad 1 mln i 1 mln 100 tys, mamy w ubezpieczeniu zdrowotnym. A jeśli chodzi o uchodźców to w bazie PESEL mamy ich około 1 mln 300 tys. W tym prawie połowa to są kobiety w wieku aktywności ekonomicznej - wyjaśniła prezes ZUS.