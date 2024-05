Początkowo kojarzony głównie z samochodami, leasing stał się integralną częścią biznesowego ekosystemu. Jak podkreślają eksperci, aż 50% finansowanych leasingiem aktywów to samochody osobowe i dostawcze, a kolejne 28% to maszyny i urządzenia różnego rodzaju. To świadczy o dynamicznym rozwoju tej formy finansowania, która ma istotny wpływ na polską gospodarkę.

Największymi beneficjentami leasingu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią aż 69% klientów leasingowych. Dzięki temu leasing staje się istotnym narzędziem wspierającym wzrost i rozwój firm, a nawet kluczowym wsparciem w ich inwestycjach. Szacuje się, że około 30% nakładów inwestycyjnych firm jest finansowanych poprzez leasing.

Jednym z kluczowych obszarów, na które leasing ma istotny wpływ, jest transformacja energetyczna oraz wykorzystanie środków unijnych. Firmy leasingowe coraz aktywniej wspierają klientów w przejściu na bardziej ekologiczne rozwiązania, takie jak samochody elektryczne czy instalacje fotowoltaiczne. Ponad 70% samochodów elektrycznych w Polsce jest leasingowanych, co pokazuje zaangażowanie branży w promowanie ekologicznych inicjatyw.

Kluczowym wyzwaniem dla branży leasingowej jest jednak dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klientów. W erze cyfrowej oczekiwania klientów względem szybkości i wygody obsługi rosną. Dlatego firmy leasingowe coraz bardziej stawiają na cyfryzację procesów, umożliwiając klientom zawieranie umów zdalnie oraz szybkie rozliczanie się.

W tym kontekście sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę, zarówno w usprawnianiu procesów back-office, jak i w obsłudze klienta.

Modele predykcyjne pomagają w ocenie ryzyka i poprawie jakości portfela leasingowego, co przekłada się na większą efektywność i bezpieczeństwo transakcji.