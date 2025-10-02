Wskaźnik Catch-up – mierzymy dystans do Europy

Podczas Forum zaprezentowano raport „Rozwój społeczny w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej – Wskaźnik Catch-up (edycja 2025)” autorstwa ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej. Syntetyczny wskaźnik Catch-up mierzy dystans Polski do krajów UE w siedmiu kluczowych obszarach rozwoju społecznego: dochody i deprywacja materialna, rynek pracy, warunki mieszkaniowe, zdrowie, edukacja, transport i infrastruktura oraz ochrona środowiska. Analiza, prowadzona od 2010 roku, pozwala ocenić, w jakim tempie Polska „dogania” pozostałe państwa członkowskie, porównując nasz kraj z grupą UE27, krajami „starej” UE (UE14) oraz państwami, które dołączyły do Unii w 2004 roku lub później (UE13).

Wyniki edycji 2025 – postęp, ale i wyzwania

W 2023 roku odnotowano jedynie nieznaczną poprawę wartości wskaźnika. Dystans Polski do UE utrzymał się w sześciu na siedem badanych obszarów. Postęp widoczny był w trzech dziedzinach: dochody i deprywacja materialna, edukacja oraz warunki mieszkaniowe. Niestety, luka powiększyła się w obszarze zdrowia i ochrony środowiska. Nie zmienił się natomiast dystans na rynku pracy oraz w transporcie i infrastrukturze. Jak wskazuje współautorka raportu, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH: „Po dekadzie szybkiego odrabiania dystansu w latach 2010–2020, w kolejnych latach postęp ten jest wolniejszy. Najlepiej wypadamy w obszarze dochodów, a największy dystans dotyczy ochrony środowiska”.

Kompleksowy pomiar warunków życia

Raport z 2025 roku to już czwarta edycja wskaźnika, co pozwala na coroczne i systematyczne monitorowanie zmian. Każdy z siedmiu badanych wymiarów jest szczegółowo analizowany przy użyciu wielu wskaźników cząstkowych, np. obszar „rynek pracy” obejmuje zatrudnienie, medianę płac i równość płci, a „ochrona środowiska” – zużycie energii odnawialnej, emisje gazów czy gospodarkę odpadami. Dzięki temu wskaźnik Catch-up zapewnia wieloaspektowy i pogłębiony obraz zmian w polskim rozwoju społecznym na tle Europy.