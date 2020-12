W rozporządzeniu zapisano, że od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Polski przemieszczanie się osób jest możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Zgodnie z rozporządzeniem od 31 grudnia do 17 stycznia obowiązywać będą m.in. ograniczenia w działalności hoteli. Zgodnie z rozporządzeniem z zakwaterowania w hotelach będą mogli korzystać m.in. medycy, załogi samolotów, kierowcy transportu drogowego. Będą mogły działać hotele robotnicze lub dla pracowników sezonowych.

W terminie tym ograniczona zostanie też działalność galerii handlowych. W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 m.kw. będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego - będą jednak w takich miejscach mogły działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowalne, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem w dniach 28 grudnia - 17 stycznia nie będą mogły działać: dyskoteki i kluby nocne oraz baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness, z wyłączeniem tych działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, czy przeznaczonych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych. Według rozporządzenia nie będzie można też w tym terminie prowadzić działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej.

Osoby zaszczepione nie będą wliczane do limitu osób na imprezach domowych

W Dzienniku Ustaw w poniedziałek późnym wieczorem opublikowano rozporządzenie rządu w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Do odwołania został przedłużony zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej 5 osób. Co ważne, do tego limitu nie wlicza się jednak osoby organizującej imprezę oraz osób z nią mieszkających. Zgodnie z nowymi przepisami, do limitu nie będzie się także wliczało osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Do 17 stycznia zakazuje się organizowania zgromadzeń, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji, przy czym nie może w nich uczestniczyć więcej niż 5 osób. Tak jak dotychczas, uczestnicy zgromadzenia muszą zakrywać usta i nos, są także zobowiązani do zachowania co najmniej 1,5 m odległości między sobą. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Rozporządzenie reguluje również zasady według których do 17 stycznia mogą odbywać się zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. W budynkach (kościołach) nadal obowiązuje limit maksymalnie 1 osoby na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. W świątyniach i obiektach kultu religijnego nadal obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeżeli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

Do 17 stycznia przedłużono zasadę, że w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna albo innej osoby dorosłej. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu.

Ponadto nowe rozporządzenie przewiduje, że nastolatkowie bez opieki osoby dorosłej będą mogli pójść do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki. Ograniczenie nie obejmuje także przemieszczania się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, lub półkolonii.

Od 28 grudnia do 17 stycznia hotele, baseny i siłownie nieczynne

Od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 r. obiekty hotelarskie generalnie pozostaną zamknięte, wyjątkiem będą np. wyjazdy służbowe, które trzeba będzie odpowiednio udokumentować - wynika z opublikowanego w poniedziałek rozporządzenia rządu. Nadal nieczynne będą też dyskoteki, baseny i siłownie.

W poniedziałek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nowe przepisy wejdą w życie 28 grudnia br.

I tak zgodnie z nowym rozporządzeniem od 28 grudnia do 17 stycznia ustanowiony został zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

Z rozporządzenia wynika, że do 17 stycznia nadal normalnie prowadzić swojej działalności nie będą mogli przedsiębiorcy związani z hotelarstwem. Zgodnie z dokumentem takie usługi będzie można świadczyć np. w hotelach robotniczych i hotelach dla pracowników sezonowych; dla osób wykonujących zawód medyczny; dla pilotów i załogi samolotów; dla kierowców wykonujących transport drogowy; dla pacjentów i ich opiekunów czekających na uzyskanie świadczenia zdrowotnego; dla funkcjonariuszy służb państwowych m.in. policji, ABW, SOP, straży pożarnej itd. W hotelach będą mogli być zakwaterowani również sportowcy i ich trenerzy, czy dyplomaci.

Z dokumentu wynika, że takie osoby będą musiały potwierdzić, że przebywając w hotelu są tymi osobami, za które się podają i korzystają z noclegu służbowo. I tak wyszczególniono, że w przypadku np. osób wykonujących zawód medyczny - będzie to dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Z kolei w przypadku wykonywania zadań służbowych - legitymacja służbowa. Wykonując pracę zdalną taka osoba będzie musiała mieć odpowiedni dokument wystawiony przez pracodawcę. W przypadku dyplomatów i wykonywania oficjalnych funkcji, odpowiedni dokument będzie musiało wydać MSZ.

Z rozporządzenia wynika ponadto, że do 17 stycznia nadal nie będą mogły działać normalnie restauracje. Przedsiębiorcy prowadzący takie punkty - tak jak to jest obecnie - będą mogli wydawać posiłki jedynie na wynos.