„Decyzja, dotycząca budowy elektrowni jądrowej, została podjęta, jest w rządowym programie z zeszłego roku, a co do wyboru technologii, w tej sprawie decyzja będzie podejmowana w przyszłym roku, we wrześniu lub w październiku. Do tego momentu zostanie przygotowany projekt propozycji dla Polski, który jest opracowywany przez stronę amerykańską” – powiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej w Polskim Radio 24.pl.

Zwrócił uwagę, że amerykańskie firmy uzyskały finansowanie na opracowanie tych propozycji z amerykańskiej agencji rządowej. Dodał także, że Polska nie chce wyłącznie kupić technologii atomowej.

„Będziemy budować te elektrownie kilkanaście lat, ma powstać sześć reaktorów tak, aby w latach 40-tych ok. 20-25 proc. energii elektrycznej pochodziło z reaktorów jądrowych. Będziemy te elektrownie użytkować przez 60 lat, może więcej. Chcemy mieć partnera, który to będzie budował i eksploatował, który zaangażuje się finansowo i inwestycyjnie” – stwierdził Piotr Naimski.

Odniósł się także do sugestii, że kwestia koncesji dla telewizji TVN, która jest obecnie przedmiotem krytyki ze strony Amerykanów, może wpłynąć na decyzje administracji USA w sprawach energetyki.

„Nie spotkałem się z takimi sugestiami, jesteśmy w kontakcie z rządem amerykańskim w sprawie projektu nuklearnego i współpracy w dziedzinie energii, planowana jest wizyta pani sekretarz (energii USA Jennifer - PAP) Granholm w Warszawie. Dialog energetyczny polsko-amerykański jest podtrzymywany i kontynuowany i nie widzę tutaj zagrożeń, wprost przeciwnie, ma on bardzo dobre perspektywy” – powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Naimski odniósł się do pytania, czy istnieje możliwość, aby ofertę konkurencyjną do Amerykanów złożyli Francuzi.

„Słyszymy, że w rządzie francuskim rozważana jest opcja wystąpienia z propozycją, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać w ciągu najbliższego roku” – powiedział Piotr Naimski. (PAP)

autor: Marek Siudaj