Rosnące zaangażowanie każdej ze strony w ochronę środowiska dostrzegają instytucje rządowe, podkreślając, że kooperacja i koegzystencja to faktycznie warunek konieczny do tego, by zrównoważony rozwój postępował. – Dlatego staramy się stymulować innowacje w gospodarce, bo one są narzędziem do niego, ale i do utrzymania konkurencji. W tym roku przeznaczymy 7 mld zł na projekty innowacyjne – mówił dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To nie jedyna rola Centrum. Inną jest ukierunkowanie innowacji w stronę ochrony środowiska, czyli tego na czym najbardziej zależy UE. – Zamawiamy w związku z tym w firmach konkretne instalacje na rynku, określając ich parametry i technologie , w jakiej mają być wykonane. Dążymy w ten sposób do stworzenia oczyszczalni ścieków, w których będą odzyskiwane również pierwiastki z mułu powstałego po procesie. To nasz sposób na to, by nie trafiały do rzek – opowiadał Wojciech Kamieniecki.