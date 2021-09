O zrównoważonym biznesie mówił również Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. Podkreślił, że branża telekomunikacyjna może efektywnie wspomagać inne gałęzie gospodarki innowacjami, które przekładają się na mniejsze koszty, również dla środowiska. Jednocześnie musi też blisko współpracować z rządem, by zapewnić łączność na całym terytorium kraju. – To nasze wspólne zadanie – zapewniał. Jak deklarował, Orange robi wszystko, by być zieloną firmą, i zapowiedziało znaczne obcinanie emisji w kolejnych latach. Jak zwrócił uwagę, ślad węglowy Orange w Polsce pochodzi przede wszystkim z zapotrzebowania na energię elektryczną. Rozwiązaniem jest więc przechodzenie na odnawialne źródła energii. Dziś to ok. 9 proc. w miksie energetycznym Orange, do 2025 r. operator chce, aby co najmniej 60 proc. zużywanej energii pochodziło z wiatru lub słońca.