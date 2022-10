W środę zatwierdził on umowę ramową na zakup 288 zestawów systemu artylerii rakietowej K239 Chunmoo - samobieżnych kołowych wyrzutni rakietowych o zasięgu ok. 80 lub 290 km – zależnie od amunicji, wraz z jej zapasem. 18 pierwszych wyrzutni, na podwoziach Jelcza, ma zostać dostarczonych wraz z amunicją w przyszłym roku.

"Jeszcze w tym roku 24 armatohaubice K9 będą w Polsce, 10 czołgów K2, będzie w Polsce, bo właśnie wczoraj wyruszyły w podróż do Polski, są do nas transportowane" - wyliczył.

"I wczoraj podpisaliśmy umowę o dostarczeniu 288 wyrzutni Chunmoo - to są koreańskie odpowiedniki Himarsów, które są bardzo sławne, bo w rękach Ukraińców bardzo skutecznie zatrzymują ofensywę rosyjską" - tłumaczył w wywiadzie.

"Wyposażenie Wojska Polskiego w taką broń artyleryjską o dalekim zasięgu jest niewątpliwie skokiem, jeżeli chodzi o zdolności Wojska Polskiego, o możliwości skutecznej obrony" - ocenił wicepremier.

"To jest przełom. To jest przełom w wyposażeniu Wojska Polskiego" - dodał.

Pytany, czy rozmaitość uzbrojenia na wyposażeniu wojska nie będzie utrudnieniem, np. w przypadku czołgów - maszyny poradzieckie, niemieckie, amerykańskie Abramsy i teraz koreańskie odparł, że to bardzo dobrze, bo oznacza zdywersyfikowanie, jeśli chodzi o części zamienne, czy możliwości współpracy i utrzymania sprzętu.

"One są kompatybilne ze względu na to, że sprzęt koreański jest bardzo zbliżony do sprzętu amerykańskiego" - przypomniał.

"Himarsy i Chunmoo są bardzo do siebie zbliżone, to jest praktycznie to samo" - dodał.

Przypomniał, że czołgi Abrams będą na wyposażeniu 18 dywizji zmechanizowanej "Żelaznej Dywizji", a K2, które są lżejsze na wyposażeniu 16 dywizji zmechanizowanej, która operuje w woj. warmińsko-mazurskim.

"Wiadomo, jakie jest ukształtowanie terenu w tym województwie, a więc te czołgi są dostosowane do miejsca, w którym będą operować".

"To jest bardzo dobry sprzęt, to jest sprzęt sprawdzony" - zapewnił, przypominając, że od lat 50-tych Korea jest na wojnie i produkuje taki sprzęt, który skutecznie odstrasza przeciwnika.

Podkreślił, że najważniejsze są dostawy jeszcze w tym i w przyszłym roku.

Ocenił, że dzieje się to po latach zaniedbań i likwidacji jednostek przed 2015 r.

"Od 2015 roku, gdy prezydentem został pan Andrzej Duda, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, wzmacniamy Wojsko Polskie" - zapewnił wicepremier.

Wzmocnienie było zależne od możliwości finansowych - w 2018 r. podpisana została umowa na dwie baterie Patriotów, w 2019 na jeden dywizjon Himarsów, a w 2020 na dwie eskadry F35.

Teraz po wprowadzeniu ustawy o obronie ojczyzny możliwości finansowe są większe - stąd większa skala zamówień - stwierdził wicepremier minister obrony narodowej w wywiadzie dla Jedynki.

Producentem Chunmoo jest grupa Hanwha, która wytwarza – także zamówione przez MON – armatohaubice K9. Na tegorocznych targach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach PGZ i Hanhwha Defense podpisały porozumienie o współpracy przemysłowej związanej z zakupem 672 armatohaubic. Pod koniec sierpnia Polska zawarła też umowę zakupu 180 czołgów K9, we wrześniu zawarto umowę na 48 samolotów szkolno-bojowych FA-50.

K239 Chunmoo to wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet na podwoziu kołowym mogąca strzelać pociskami o różnym kalibrze. Przenosi dwa kontenery z pociskami rakietowymi, w każdym może się znajdować m.in. sześć kierowanych rakiet kalibru 239 mm o donośności około 80 km lub jeden pocisk balistyczny o donośności około 290 km.

autor: Aleksander Główczewski