Ceny konsumpcyjne wzrosły o 10,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, poinformował w środę brytyjski urząd statystyczny. To nieco mniej niż wzrost o 10,7 proc. odnotowany w listopadzie i szczyt powyżej 11 proc. w październiku.

Dane „sugerują, że szczyt inflacji już minął” – powiedział David Bharier, szef badań w Brytyjskiej Izbie Handlowej. „Ale to po prostu oznacza, że ceny ustabilizują się na znacznie wyższym poziomie niż rok temu”.

Inflacja pozostaje pięciokrotnie wyższa niż rządowy cel na poziomie 2 proc. i wywołała falę strajków pracowników sektora publicznego wściekłych na to, że ich płace nie nadążają za tempem wzrostu cen. Premier Rishi Sunak uczynił zmniejszenie inflacji o połowę jednym ze swoich pięciu kluczowych zobowiązań na ten rok.

Te dane są ostatnimi, które urzędnicy Banku Anglii (BOE) poznają przed kolejną decyzją dotyczącą stóp procentowych w lutym. Niektórzy ekonomiści zaczynają mówić o zakończeniu cyklu zacieśniania polityki BOE, który przyniósł najszybsze podwyżki stóp procentowych od trzech dekad.

„Spadająca inflacja przyniesie ulgę decydentom Banku Anglii, którzy mogą postrzegać to jako okazję do spowolnienia tempa dalszych podwyżek stóp” – powiedział YaelSelfin, główny ekonomista KPMG UK.

Koszt paliw silnikowych spadł wraz z cenami odzieży i obuwia. Wzrost kosztów żywności przyspieszył w najszybszym tempie od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1989 r., co jest zmartwieniem dla rodzin o niskich dochodach, które wydają większą część swoich środków na podstawowe potrzeby, takie jak żywność.

„Inflacja nieco spadła w grudniu, choć nadal jest na bardzo wysokim poziomie” – powiedział Grant Fitzner, główny ekonomista ONS (brytyjski urząd statystyczny). „Zostało to jednak zrekompensowane podwyżkami cen biletów autokarowych i lotniczych, a także noclegów w hotelach. Koszty żywności nadal rosną, a ceny rosną również w sklepach, kawiarniach i restauracjach”.

Podkreślając obawy związane z utrzymującą się inflacją, podstawową miarą cen, która nie obejmuje cen energii, żywności, alkoholu i wyrobów tytoniowych, pozostała na niezmienionym poziomie 6,3 proc. Inflacja w sektorze usług przyspieszyła do 6,8 proc..

„Dla tych, którzy mają nadzieję, że inflacja po prostu szybko wypadnie z systemu, jest to scenariusz, który raczej się nie spełni” – powiedział Brookes. „Usługi napędzają teraz inflację, ponieważ firmy musiały podnosić płace tylko po to, by zatrudnić pracowników”.

Ceny paliw były w grudniu były o 11,5 proc. wyższe niż rok wcześniej, w porównaniu z 17,2 proc. w listopadzie. ONS powiedział, że ceny na dystrybutorze spadły o 8,3 pensa za litr w okresie od listopada do grudnia.

Bank centralny podnosił stopy procentowe dziewięć razy z rzędu od grudnia 2021 r. i oczekuje się, że w przyszłym miesiącu podniesie stopy procentowe o kolejne pół punktu do poziomu 4 proc. Inwestorzy przewidują, że w połowie roku stopy osiągną szczyt na poziomie około 4,5 proc..