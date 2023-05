Reklama

Już co ósmy przedsiębiorca w polskich metropoliach zawiesił firmę, by przeczekać ciężkie czasy. 90 proc. z nich to osoby fizyczne.

W skali całego kraju w każdym miesiącu zakładanych jest wciąż więcej firm niż w tym samym czasie znika z rejestrów. Sytuacja jest jednak bardzo zróżnicowana regionalnie. Statystyki przedsiębiorczości ciągnie w górę kilka województw: mazowieckie, małopolskie, pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie i śląskie. W większości z nich jest to zasługą stolic, a gwiazdami są tutaj Warszawa i Kraków.

Na początku roku ekonomiści najbardziej obawiali się o kondycję jednoosobowych działalności gospodarczych (jdg), które zdecydowanie dominują liczebnie w krajobrazie polskiej przedsiębiorczości. Już wtedy było widać, że jdg radzą sobie… różnie w zależności od miasta i regionu – ale też branży. Dynamicznie przybywało ich m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu czy Poznaniu, a zaczęło ubywać we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce oraz na Opolszczyźnie i w Lubuskiem. Czy ten trend umocnił się w pierwszym kwartale 2023?

Wedle danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpłynęło w I kwartale 2022 r. 59,7 tys. wniosków o zakończenie jednoosobowej działalności gospodarczej - o 5,6 proc. mniej niż w tym samym okresie 2022 roku. Jeśli uwzględnimy okres całego roku (od 1 kwietnia 2022 do końca marca 2023) to statystyki również wyglądają uspokajająco: z rejestru wykreślono o 6,4 proc. mniej firm niż w porównywalnym czasie 2021/22. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ów „porównywalny czas” obejmował finalne miesiące kryzysu pandemicznego oraz wybuch wojny w Ukrainie, z blokadą granic i sankcjami; wielu przedsiębiorców musiało wtedy nagle zmienić model biznesowy lub kierunki eksportu. W ostatnim roku tak dramatycznych wydarzeń nie było, firmy mierzyły się jednak ze skutkami wojny i sankcji; w drugiej połowie 2022 wiele z nich musiało sobie poradzić z kryzysem energetycznym.

Część przedsiębiorców zdecydowało się na zawieszenie działalności, próbując przeczekać zły okres. W poprzednich latach mieliśmy do czynienia z kolejnymi rekordami zawieszeń. A jak było teraz? Wedle resortu rozwoju, w pierwszym kwartale 2023 do CEIDG wpłynęło ponad 89,6 tys. wniosków o zawieszenie jdg, czyli tylko o… 2 (sztuki!) więcej niż w I kw. 2022 r.

Równocześnie przedsiębiorcy zdecydowali się na zarejestrowanie aż 96 274 nowych działalności (wobec 92 882 w I kw. 2022), przy czym wzrost liczby rejestracji zaobserwowano w większości sektorów: w zakwaterowaniu i gastronomi o 10,4 proc., w handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 9,3 proc., w transporcie i gospodarce magazynowej o 4,9 proc., w budownictwie o 2,1 proc., w informacji i komunikacji o 1,8 proc., w przemyśle o 1,5 proc. Mniej firm powstało tylko w usługach (o 2,3 proc.).

Najbardziej zaskakuje relatywnie niewielki wzrost rejestracji nowych podmiotów w sekcji informacji i komunikacji. W poprzednich miesiącach eksperci zwracali uwagę, że szybkiemu przyrostowi firm zaliczanych do nowej, cyfrowej gospodarki, zawdzięczaliśmy względnie dobrą koniunkturę, ponieważ przedsiębiorcy z tradycyjnych sektorów raczej zamykali działalność niż ją otwierali. Teraz sekcja informacji i komunikacji dostała – na tle innych – wyraźnej zadyszki. Ale nie wszędzie, ponieważ jak wynika z dokładnych analiz Forsal.pl – w niektórych metropoliach (z Krakowem na czele) ten sektor wciąż rośnie i zdobywa pozycję dominującą – zarówno pod względem liczby zatrudnionych, jak i wytwarzanego PKB.

Ile firm powstaje, ile znika i ile jest zawieszonych w stolicach województw

Z danych GUS wynika, że w samym tylko marcu 2023 w 18 miastach wojewódzkich zarejestrowano ponad 13,1 tys. nowych firm, a wyrejestrowano niespełna 8,3 tys. Mamy tu więc znaczną przewagę rejestracji nad likwidacją (+4,8 tys.). Tak naprawdę jednak ponad połowę tego dodatniego wyniku zrobiły Warszawa (+2 tys.) i Kraków (+0,7 tys.), a jeśli dołożymy wynik Wrocławia (+0,6 tys.), to jasne stanie się, w których miastach biznes kręci się najlepiej. Widać to także na rynku pracy - zasada jest prosta i raczej oczywista: tam gdzie powstaje najwięcej firm i najmniej się zamyka (i zawiesza), bezrobocie jest najmniejsze, praca szuka człowieka i wynagrodzenia oscylują wokół 10 tys. zł (lub powyżej, jak ostatnio w Krakowie).

Warto zwrócić uwagę, że – wedle wyliczeń Forsal.pl na podstawie danych GUS - na koniec I kwartału 2023 aż 196.844 przedsiębiorstw w 18 miastach wojewódzkich miało zawieszoną działalność. Stanowią one już niemal 12,2 proc. wszystkich zarejestrowanych w tych miastach podmiotów (1.619.017). Najmniejszy odsetek zawieszonych działalności odnotowały Opole (niespełna 11 proc.), Katowice (11 proc.), Rzeszów (11,1 proc.) i Warszawa (11,2 proc.), a - największy Gdańsk (14,5 proc.) i Zielona Góra (14,3 proc.)

Jak to wyglądało w szczegółach w marcu 2023?

W Warszawie zarejestrowano ponad 4,5 tys. firm (rekord od 2019 r.), a zlikwidowano niespełna 2,5 tys. (rekord od półtora roku). Na koniec I kwartału 59.718 podmiotów miało zawieszoną działalność (84,8 proc. z nich to były jdg). Stanowiły one 11,2 proc. wszystkich zarejestrowanych podmiotów (531.742).

W Krakowie zarejestrowano prawie 1,5 tys., a wykreślono prawie 800. Na koniec I kwartału 20.497 podmiotów miało zawieszoną działalność (87 proc. to jdg). Stanowiły one 12 proc. ogółu zarejestrowanych (ponad 170 tys.)

We Wrocławiu zarejestrowano 1.358 nowych podmiotów, o 25 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. (w tym 1023 jdg, o 29,2 proc. więcej niż w lutym 2023 r.). Z rejestrów wykreślono 792 firmy. W mieście od dłuższego czasu utrzymuje się spora przewaga firm nowo rejestrowanych nad wykreślanymi z rejestru. Na koniec marca 2023 r. 17.948 podmiotów miało zawieszoną działalność (86,5 proc. z nich to jdg). To ponad 12,5 proc. ogółu zarejestrowanych firm (143.219).

W Gdańsku zarejestrowano 820, a zlikwidowano 530. Na koniec i kwartału 13.347 podmiotów miało zawieszoną działalność (91,5 proc. z nich to jdg). To prawie 14,5 proc. ogółu firm (92.262).

W Białystoku zarejestrowano ponad 370 (najwięcej od dwóch lat), a zlikwidowano 165 (wyraźnie mniej niż w styczniu, gdy wykreśleń było 270, a także znacznie mniej niż rok temu, po rosyjskiej napaści na Ukrainę). Na koniec pierwszego kwartału 5.067 podmiotów miało zawieszoną działalność (91,6 proc. to jdg). Stanowiły one ponad 12,4 proc. ogółu zarejestrowanych (40.766).

W Rzeszowie zarejestrowano 268 firm (sporo mniej niż przed rokiem, ale więcej niż w czterech poprzednich miesiącach), a zlikwidowano 184 (trzeci najgorszy wynik od 2019 r.). Na koniec marca 3.811 podmiotów miało zawieszoną działalność (91,4 proc. z nich stanowiły jdg). To 11,1 proc. ogółu zarejestrowanych (34.345).

W Katowicach zarejestrowano ponad 350 firm (jeden z lepszych wyników w historii), a zlikwidowano 240, podobnie jak przed rokiem (czyli po rosyjskiej napaści na Ukrainę). Od lutego 2022 utrzymuje się nadwyżka firm nowo rejestrowanych nad wykreślanymi z rejestrów (w styczniu 2022 Katowice były pod lekko kreską). Na koniec i kwartału 5.925 podmiotów miało zawieszoną działalność (85,6 proc. stanowiły jdg). To 11 proc. ogółu zarejestrowanych (53.747).

W Poznaniu zarejestrowało się 960 firm (najwięcej od 2019 r.), a wyrejestrowało 800 (również najwięcej od 2019 r.; w 2022 r. z rejestrów znikało średnio 400 firm miesięcznie, a więc o połowę mniej; wcześniejszy rekord likwidacji padł w styczniu 2022 – wynosił 680 i został pobity w styczniu 2023 - 690). Na koniec I kwartału 14.681 podmiotów miało zawieszoną działalność (86,7 proc. to jdg). To ponad 11,5 proc. ogółu zarejestrowanych (127.451).

W Lublinie zarejestrowano 420 firm, czyli sporo więcej niż rok temu (350), ale mniej niż w rekordowym sierpniu 2022 (650). Z rejestrów wykreślono 300 firm i był to trzeci najgorszy wynik w historii – po styczniu 2022 (gdy niemal tyle samo firm się wyrejestrowało co zarejestrowało – ok. 400) i styczniu 2023 (310). Na koniec I kwartału 7.148 podmiotów miało zawieszoną działalność (89,4 proc. to były jdg). To 13,7 proc. ogółu zarejestrowanych (52.234).

W Opolu zarejestrowano 145 firm, mniej więcej tyle, ile w poprzednich sześciu miesiącach, a wyrejestrowano 122 – najwięcej od stycznia 2022 r. (142; ale wtedy zarejestrowało się rekordowe 162). Na koniec I kwartału 2.549 podmiotów miało zawieszoną działalność (90,6 proc. z nich to jdg). To 10,9 proc. ogółu zarejestrowanych (23.418).

W Zielonej Górze zarejestrowano 153 firmy, dokładnie tyle, ile przed rokiem, ale mniej niż w rekordowym dotąd lutym 2023 (205). Wyrejestrowano 71 i jest to jeden z lepszych wyników ostatnich lat (rok temu wykreślono 120). W mieście cały czas utrzymuje się nadwyżka między liczbą nowo rejestrowanych i wykreślanych firm. Na koniec I kwartału 3.506 podmiotów miało zawieszoną działalność (87,1 proc. z nich to jdg). Stanowiły one ponad 14,3 proc. ogółu zarejestrowanych (24.448).

W Kielcach zarejestrowano 225 firm, co jest drugim najlepszym wynikiem od lat (po czerwcu 2022 r. – 275). Wyrejestrowano 140, mniej niż rok temu i tyle samo co w styczniu 2023 r. Na koniec I kw. 3.864 podmioty miały zawieszoną działalność (90,9 proc. z nich to jdg). To 12,5 proc. ogółu zarejestrowanych (30.895).

W Łodzi zarejestrowano 690 firm, o 100 mniej niż rok wcześniej, ale znacznie więcej niż w styczniu i lutym 2023. Wyrejestrowano 460. W styczniu 2023 r., podobnie jak w styczniu 2022, Łódź była pod kreską – zarejestrowano o kilkadziesiąt mniej firm niż wyrejestrowano. Na koniec I kw. 13.684 podmioty miały zawieszoną działalność (91,7 proc. to jdg). To prawie 13,4 proc. wszystkich zarejestrowanych (102.366).

W Bydgoszczy zarejestrowano 370 firm, wyrejestrowano 290. W styczniu, marcu i kwietniu 2022 r. oraz w styczniu 2023 r. przedsiębiorczość z mieście była mocno pod kreską – więcej firm znikało niż powstawało. Teraz widać lekkie odwrócenie trendu. Na koniec I kwartału 5.700 podmiotów miało zawieszoną działalność (92,2 proc. z nich to jdg). To 12,5 proc. ogółu zarejestrowanych (45.551).

W Olsztynie zarejestrowano 155 firm, a wyrejestrowano 120. Rekord likwidacji padł w styczniu 2023 r. (180) – ich liczba przekroczyła wtedy liczbę rejestracji (160); wcześniej Olsztyn było pod kreską w styczniu 2022 r. Na koniec I kw. 3.281 podmiotów miało zawieszoną działalność (91,6 proc. z nich to jdg). To blisko 13 proc. ogółu zarejestrowanych (25.339).

W Toruniu zarejestrowano 212 firm, a zlikwidowano 205. Rok temu przedsiębiorcy częściej wykreślali firmy niż rejestrowali. W kwietniu 2022 r. trend się odwrócił, ale od kilku miesięcy nadwyżka nowo rejestrowanych stale maleje. Na koniec pierwszego kwartału 3.452 podmioty miały zawieszoną działalność (92 proc. to jdg). To 12,1 proc. ogółu zarejestrowanych (28.430).

W Szczecinie zarejestrowano 496 firm, ale prawie tyle samo zlikwidowano (484). Gorzej było tylko w styczniu 2022 r., gdy likwidacje wzięły górę nad rejestracjami. W obu wypadkach przeważały jdg. Na koniec I kwartału 10.359 podmiotów miało zawieszoną działalność (93,5 proc. z nich to jdg). To prawie 14 proc. ogółu zarejestrowanych (74.168).

W Gorzowie Wielkopolskim 110 firm i podobną liczbę zlikwidowano. To i tak lepszy wynik niż w lutym 2023, gdy liczba wykreśleń górowała nad liczbą rejestracji. Najgorzej było jednak w styczniu 2022 r., gdy znikło ponad 160 firm, a powstało tylko 105. Na koniec lutego 2023 r. 2.307 podmiotów miało zawieszoną działalność (93,4 proc. z nich to jdg). To 12,5 proc. ogółu zarejestrowanych (18.476).

Kto zakłada firmy, kto zamyka, kto zatrudnia, kto zwalnia w miastach wojewódzkich. Dane szczegółowe

Warszawa

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 1128,3 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 1,2 proc. większe niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,6 proc.), informacja i komunikacja (o 6,1 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 5,5 proc.), budownictwo (o 2,4 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,5 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,4 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,0 proc.), przemysł (o 0,6 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,2 proc.)

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Warszawy były zarejestrowane 531.742 podmioty gospodarki narodowej, co stanowiło 54,4 proc. zbioru województwa mazowieckiego. W stosunku do marca 2022 r. liczba ta wzrosła o 5,3 proc..

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wyniosła 291.525 i w rok wzrosła o 5,8 proc.

W Warszawie, w marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (19,4 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (17,3 proc.) oraz informacją i komunikacją (12,1 proc.).

W stosunku do marca 2022 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz informacja i komunikacja (po 16,4 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 6,7 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 6,6 proc.), edukacja (o 6,5 proc.). Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 0,1 proc.).

Kraków

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 243,8 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 5,4 proc. większe niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 15,3 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 11,0 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 7,7 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 4,6 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 2,2 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,1 proc.), przemysł (o 0,2 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcji budownictwo (o 2,7 proc.).

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Krakowa było zarejestrowanych 170.079 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 36,4 proc. zbioru województwa małopolskiego. W porównaniu z marcem 2022 r. liczba ta wzrosła o 5,4 proc.

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wyniosła 107.158 i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o 6,5 proc.

W Krakowie, w marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (16,6 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (15,1 proc.) oraz informacją i komunikacją (11,2 proc.).

Według stanu w końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON 20.497 podmiotów miało zawieszoną działalność (o 0,3 proc. więcej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (87,0 proc.).

Wrocław

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 196,6 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 3,9 proc. większe niż w marcu 2022 r. W relacji do marca 2022 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano m.in. w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 13,6 proc.), informacja i komunikacja (o 13,5 proc.) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 10,3 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach administrowanie i działalność wspierająca (o 1,7 proc.) oraz budownictwo (o 1,0 proc.)

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Wrocławia było zarejestrowanych 143.219 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 33,3 proc. zbioru województwa dolnośląskiego.

W rok liczba wzrosła o 6 proc. Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wyniosła 87.383 i w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o 8 proc.

We Wrocławiu, w marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (15,8 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (14,7 proc.) oraz informacją i komunikacją (12,5 proc.).

W porównaniu do marca 2022 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 22,3 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 12,4 proc.) oraz pozostała działalność usługowa (o 7,5 proc.). Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcjach górnictwo i wydobywanie (o 3,2 proc.) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 0,7 proc.).

Gdańsk

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 117,1 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 4,7 proc. wyższe niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano m.in. w sekcjach: informacja i komunikacja (o 23,8 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 7,5 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,8 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 4,4 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 4,1 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,7 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił m.in. w sekcji budownictwo (o 1,1 proc.) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,1 proc.).

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Gdańska były zarejestrowane 92.262 podmioty gospodarki narodowej, co stanowiło 26,6 proc. ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych w województwie pomorskim. Przez rok liczba firm wzrosła o 5,2 proc.

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wyniosła 62.854 i w porównaniu z lutym 2023 r. była wyższa o 6,0 proc. niż rok wcześniej.

W Gdańsku w marcu 2023 r. najwięcej było podmiotów zajmujących się: działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (14,8 proc. ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (14,1 proc.) oraz budownictwem (9,9 proc.).

W stosunku do marca 2022 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 20,6 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 10,7 proc.), organizacje i zespoły eksterytorialne (o 10,0 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 8,9 proc.), górnictwo i wydobywanie (o 7,5 proc.), edukacja (o 7,0 proc.), pozostała działalność usługowa (o 5,9 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 5,7 proc.), budownictwo (o 5,7 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,4 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 3,7 proc.), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 3,4 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 3,3 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,2 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1,5 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 1,0 proc.) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,6 proc.). Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 3,2 proc.), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 2,0 proc.) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 0,5 proc.).

Według stanu w końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON 13.347 podmiotów miało zawieszoną działalność. Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,5 proc.)

Poznań

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 174,5 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 2,3 proc. większe niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 20,6 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 14,3 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 12,2 proc.), informacja i komunikacja (o 7,4 proc.), budownictwo (o 7,2 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 4,7 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 12,2 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 1,6 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1,5 proc.), przemysł (o 1,4 proc.)

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Poznania było zarejestrowanych 127.451 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 25,8 proc. zbioru województwa wielkopolskiego. W stosunku do marca 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,2 proc.

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wyniosła 77.576 i w stosunku do marca poprzedniego roku wzrosła o 4,1 proc.

W Poznaniu, w marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (18,5 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (16,4 proc.) oraz budownictwem (9,6 proc.). W stosunku do marca 2022 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 20,5 proc.), informacja i komunikacja (o 10,8 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 6,7 proc.), edukacja (o 5,3 proc.), pozostała działalność usługowa oraz budownictwo (po 4,7 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 4,2 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,2 proc.), zakwaterowanie i gastronomia oraz obsługa rynku nieruchomości (po 2,4 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz transport i gospodarka magazynowa (po 2,3 proc.), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 1,0 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 0,1 proc.). Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 3,2 proc.), górnictwo i wydobywanie (o 1,3 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,9 proc.), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 0,3 proc.).

Według stanu w końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON 14.681 podmiotów miało zawieszoną działalność (o 0,1 proc. mniej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (86,7 proc.).

Łódź

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 138,7 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 0,5 proc. mniejsze niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: budownictwo (o 14,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 4,3 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 3,1 proc.), przemysł (o 2,9 proc.). Wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 9,1 proc.), informacja i komunikacja (o 8,7 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,5 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 4,1 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 3,7 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,7 proc.).

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Łodzi było zarejestrowanych 102.366 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 36,8 proc. ogółu podmiotów w województwie łódzkim. W stosunku do marca 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,0 proc.

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wyniosła 70.267 i w porównaniu marcem 2022 r. wzrosła o 2,7 proc.

W Łodzi, w marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (20,3 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (12,5 proc.) oraz budownictwem (8,9 proc.).

W stosunku do marca 2022 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 18,5 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,3 proc.), pozostała działalność usługowa (o 4,9 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 4,6 proc.), edukacja (o 4,1 proc.), budownictwo (o 3,9 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,0 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 2,9 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 2,8 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,6 proc.), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 1,0 proc.), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 0,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,7 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,7 proc.). Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 2,8 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 1,2 proc.), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 1,1 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 1,0 proc.).

Według stanu w końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON 13.684 podmioty miały zawieszoną działalność (o 0,2 proc. mniej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,7 proc.).

Katowice

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 127,6 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 2,4 proc. większe niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano m.in. w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 15,7 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,6 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 8,5 proc.), informacja i komunikacja (o 7,5 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 2,3 proc.) oraz przemysł (o 0,3 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił m.in. w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 5,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,7 proc.), budownictwo (o 0,2 proc.).

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Katowic było zarejestrowanych 53.747 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 10,3 proc. zbioru województwa śląskiego. W stosunku do marca 2022 r. ich liczba wzrosła o 3,5 proc.

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wyniosła 30.625 i wzrosła w rok o 3,5 proc.

W Katowicach, w marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (19,5 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (14,2 proc.) oraz budownictwem (8,6 proc.).

W stosunku do marca 2022 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 15,0 proc.), informacja i komunikacja (o 13,3 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 5,1 proc.) oraz budownictwo (o 5,0 proc.). Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 1,2 proc.), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 1,1 proc.), przetwórstwo przemysłowe oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (po 0,1 proc.).

Według stanu w końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON 5.925 podmiotów miało zawieszoną działalność (o 0,3 proc. mniej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (85,6 proc.).

Lublin

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 72,3 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było 3,4 proc. większe niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 9,4 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 6,9 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 2,3 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,1 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,5 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 7,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 3,9 proc.), budownictwo (o 2,2 proc.)

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Lublina były zarejestrowane 52.234 podmioty gospodarki narodowej, co stanowiło 25,1 proc. zbioru województwa lubelskiego. W porównaniu z marcem 2022 r. wzrosła o 4,3 proc.

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wyniosła 35256 i w porównaniu z lutym 2023 r. była wyższa o 4,0 proc. niż w marcu 2022.

W Lublinie, w marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (18,2 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (13,7 proc.) oraz budownictwem (10,2 proc.).

W stosunku do marca 2022 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 15,6 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 10,7 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 7,3 proc.), edukacja (o 6,1 proc.), budownictwo (o 5,3 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 5,0 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,5 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 4,3 proc.), pozostała działalność usługowa (o 4,0 proc.), górnictwo i wydobywanie (o 3,8 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 2,7 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,4 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,0 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,8 proc.). Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 5,3 proc.), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 3,7 proc.), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 3,2 proc.), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 1,6 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,1 proc.).

Według stanu w końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON 7.148 podmiotów miało zawieszoną działalność (o 0,4 proc. mniej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (89,4 proc.)

Bydgoszcz

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 58,1 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było 3,0 proc. mniejsze niż w marcu 2022 r.

W stosunku do marca 2022 r. spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano m.in. w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 7,6 proc.), budownictwo (o 7,2 proc.), przemysł (o 5,6 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 5,3 proc.). Wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,0 proc.)

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Bydgoszczy było zarejestrowanych 45.551 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 20,7 proc. zbioru województwa kujawsko-pomorskiego.

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 29.882 i w porównaniu z marcem 2022 r. była wyższa 0,2 proc.

W Bydgoszczy, w marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (19,0 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), budownictwem (11,1 proc.) oraz działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (11,1 proc.). W stosunku do marca 2022 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (o 11,3 proc.), a następnie w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,6 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 3,6 proc.), edukacja (o 2,9 proc.), pozostała działalność usługowa (o 2,9 proc.). Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano m. in. w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 4,6 proc.), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 3,2 proc.), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 2,8 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 2,3 proc.), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 1,6 proc.).

Według stanu w końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON 5.700 podmiotów miało zawieszoną działalność (o 0,4 proc. więcej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,2 proc.)

Toruń

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 37,0 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 3,2 proc. większe niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano m.in. w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 20,9 proc.), informacja i komunikacja (o 14,1 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 11,3 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 5,4 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,3 proc.), budownictwo (o 0,7 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,6 proc.)

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Torunia było zarejestrowanych 28.430 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 12,9 proc. podmiotów województwa kujawsko-pomorskiego. W porównaniu marcem 2022 r. liczba ta wzrosła o 2 proc.

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wyniosła 18.736 i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o 1,7 proc.

W marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (17,7 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (13,1 proc.) oraz budownictwem (10,5 proc.).

W stosunku do marca 2022 r. wzrost liczby podmiotów odnotowano m.in. w sekcjach: informacja i komunikacja (o 12,3 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 9,1 proc.), górnictwo i wydobywanie (o 5,0 proc.). Spadek liczby podmiotów odnotowano m.in. w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 5,7 proc.), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 1,9 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,5 proc.).

Według stanu w końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON 3.452 podmioty miały zawieszoną działalność (o 0,3 proc. mniej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,0 proc.)

Kielce

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 32,8 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 8,3 proc. mniejsze niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano we wszystkich sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 13,7 proc.), informacja i komunikacja (o 13,5 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 10,6 proc.), przemysł (o 7,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 6,1 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 4,6 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 4,5 proc.), budownictwo (o 4,0 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,6 proc.).

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Kielc było zarejestrowanych 30.895 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 24,3 proc. zbioru województwa świętokrzyskiego. W stosunku do marca 2022 r. liczba podmiotów wzrosła o 610 (tj. o 2,0 proc.).

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wyniosła 20.976 i w stosunku do marca poprzedniego roku wzrosła o 1,9 proc.

W Kielcach, w marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (22,9 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (13,0 proc.) oraz budownictwem (11,4 proc.).

W stosunku do marca 2022 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcjach informacja i komunikacja (o 9,0 proc.), budownictwo (o 4,6 proc.), a następnie administrowanie i działalność wspierająca (o 4,4 proc.), pozostała działalność usługowa (o 4,2 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 3,6 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,9 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 2,1 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 1,9 proc.), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 1,8 proc.), edukacja (o 1,6 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 1,6 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,8 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,3 proc.). Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 9,8 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 7,7 proc.), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 4,2 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,0 proc.).

Według stanu w końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON 3.864 podmioty miały zawieszoną działalność (o 0,5 proc. mniej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,9 proc.).

Białystok

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 40,3 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 4,2 proc. większe niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 28,3 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 15,4 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,9 proc.), informacja i komunikacja (o 7,5 proc.), przemysł (o 3,5 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 2,6 proc.) oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 1,8 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 4,8 proc.), budownictwo (o 0,6 proc.) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,5 proc.).

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Białegostoku było zarejestrowanych 40.766 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 34,7 proc. ich ogólnej liczby w województwie podlaskim. W porównaniu z marcem 2022 r. liczba ta wzrosła o 1.793 (tj. o 4,6 proc.).

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wynosiła 28.846 i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o 4,1 proc.

W Białymstoku w końcu marca 2023 r. najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (19,2 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (12,2 proc.) oraz budownictwem (12,2 proc.). W stosunku do marca 2022 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 27,0 proc.), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 7,1 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 5,2 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 5,1 proc.), edukacja (o 4,6 proc.), budownictwo (o 4,5 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,3 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 3,3 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 2,5 proc.), pozostała działalność usługowa (o 2,3 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 1,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,6 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 1,5 proc.), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 1,4 proc.), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 1,1 proc.) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,7 proc.). Spadek liczby podmiotów odnotowano natomiast w sekcjach dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 7,2 proc.) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,0 proc.).

Według stanu w końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON 5067 podmiotów miało zawieszoną działalność (o 0,5 proc. mniej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,6 proc.)

Opole

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 28,9 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 5,7 proc. większe niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano m.in. w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 19,6 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 9,8 proc.) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 7,8 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 25,5 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 18,1 proc.) oraz informacja i komunikacja (o 2,6 proc.)

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Opola było zarejestrowanych 23.418 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 21,1 proc. zbioru województwa opolskiego. W porównaniu z marcem 2022 r. ich liczba wzrosła o 598 (tj. o 2,6 proc.).

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wyniosła 14.924 i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o 2,9 proc.

W Opolu, w marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (18,4 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (13,0 proc.) oraz budownictwem (10,5 proc.). W stosunku do marca 2022 r. wzrost liczby podmiotów odnotowano m.in. w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 9,1 proc.), informacja i komunikacja (o 5,8 proc.), transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo (po 4,2 proc.). Spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 6,3 proc.) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 1,9 proc.).

Według stanu w końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON 2.549 podmiotów miało zawieszoną działalność (o 0,2 proc. mniej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,6 proc.).

Gorzów Wielkopolski

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wyniosło 20,2 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 5,1 proc. mniejsze niż w lutym 2022 r. Spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano m.in. w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 15,3 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 9,9 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 7,0 proc.), przemysł (o 5,0 proc.). Wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: budownictwo (o 5,7 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,5 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 2,1 proc.).

W końcu lutego 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Gorzowa Wielkopolskiego było zarejestrowanych 18.476 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 14,5 proc. zbioru województwa lubuskiego. W stosunku do lutego 2022 r. ich liczba wzrosła o 112 (tj. o 0,6 proc.)

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu lutego 2023 r. wyniosła 12.774 i wzrosła w rok o 0,3 proc.

W Gorzowie Wielkopolskim, w lutym 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (19,8 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), budownictwem

(14,5 proc.) oraz obsługą rynku nieruchomości (9,9 proc.). W stosunku do lutego 2022 r. wzrost liczby podmiotów odnotowano m.in. w sekcjach: informacja i komunikacja (o 7,0 proc.), pozostała działalność usługowa (o 4,5 proc.), budownictwo (o 2,2 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,7 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 0,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,3 proc.). Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano m.in. w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,1 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,9 proc.).

Według stanu w końcu lutego 2023 r. w rejestrze REGON 2.307 podmiotów miało zawieszoną działalność (o 1,1 proc. więcej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,4 proc.).

Olsztyn

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 26,3 tys. osób (w przeliczeniu na etaty) i było o 3,7 proc. mniejsze niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: budownictwo (o 31,0 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 15,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 6,9 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,7 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 3,8 proc.). Wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 9,4 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 5,7 proc.), informacja i komunikacja (o 2,0 proc.), przemysł (o 1,7 proc.).

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Olsztyna było zarejestrowanych 25.339 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 17,5 proc. zbioru województwa warmińsko-mazurskiego. W stosunku do marca 2022 r. liczba ta wzrosła o 1,8 proc.

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wyniosła 16.522 i w rok lekko wzrosła.

W Olsztynie, w marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (16,4 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (13,2 proc.) oraz budownictwem (10,1 proc.).

W stosunku do marca 2022 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 11,7 proc.), informacja i komunikacja (o 9,7 proc.), budownictwo (o 4,6 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 2,9 proc.), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 2,8 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 2,8 proc.), pozostała działalność usługowa (o 2,1 proc.), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 1,8 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 1,5 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,5 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,4 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,7 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,6 proc.). Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 12,5 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 2,7 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,3 proc.), edukacja (o 0,2 proc.).

Według stanu w końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON 3.281 podmiotów miało zawieszoną działalność (o 0,3 proc. więcej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,6 proc.).

Rzeszów

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 43,8 tys. osób i było o 1,8 proc. większe niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 28,8 proc.), informacja i komunikacja (o 9,3 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,7 proc.), budownictwo (o 0,7 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 9,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 6,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 5,8 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 4,2 proc.)

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Rzeszowa było zarejestrowanych 34.345 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 16,8 proc. zbioru województwa podkarpackiego. W porównaniu z marcem 2022 r. liczba ta wzrosła o 1549, tj. o 4,7 proc.

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według stanu w końcu marca 2023 r. wyniosła 21.300 i w porównaniu z marcem 2022 r. wzrosła o 5 proc..

W Rzeszowie, w marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (17,9 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (15,4 proc.) oraz budownictwem (9,1 proc.). W stosunku do marca 2022 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 13,6 proc.), informacja i komunikacja (o 10,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 6,8 proc.), budownictwo (o 6,3 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 6,2 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 5,4 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 5,4 proc.), edukacja (o 4,6 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,4 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 4,3 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,1 proc.), pozostała działalność usługowa (o 3,9 proc.), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 2,4 proc.), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 2,2 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 2,1 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,5 proc.). Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 4,3 proc.), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 4,3 proc.).

Szczecin

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 54,8 tys. osób i było o 0,5 proc. mniejsze niż w marcu 2022 r. W stosunku do marca 2022 r. spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 16,4 proc.), informacja i komunikacja (o 9,1 proc.), budownictwo (o 6,4 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 6,3 proc.). Wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 13,1 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 6,5 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 4,1 proc.), przemysł (o 2,0 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,1 proc.)

W końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Szczecina było zarejestrowanych 74.168 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 30,2 proc. zbioru województwa zachodniopomorskiego. Wstosunku do marca 2022 r. liczba ta wzrosła o 2,5 proc.

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 51.189 i wzrosła w rok o 3,0 proc.

W Szczecinie, w marcu 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (16,9 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), budownictwem (13,1 proc.) oraz działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. (11,8 proc.). W stosunku do marca 2022 r. największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 10,5 proc.), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 7,4 proc.), budownictwo (o 5,7 proc.), pozostała działalność usługowa (o 5,2 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 3,3 proc.), edukacja (o 3,2 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 2,6 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 1,9 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1,5 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,9 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,4 proc.). Natomiast spadek liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 4,8 proc.), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 2,2 proc.), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 1,3 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,8 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,1 proc.).

Według stanu w końcu marca 2023 r. w rejestrze REGON 10.359 podmiotów miało zawieszoną działalność (o 0,1 proc. więcej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,5 proc.).

Zielona Góra

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wyniosło 24 tys. osób i było o 3,2 proc. mniejsze niż w lutym 2022 r. W stosunku do lutego 2022 r. spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 20,6 proc.), budownictwo (o 9,0 proc.), informacja i komunikacja (o 5,3 proc.), przemysł (o 4,7 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 2,4 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,7 proc.). Wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił m.in. w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 10,3 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,9 proc.).

W końcu lutego 2023 r. w rejestrze REGON na terenie Zielonej Góry było zarejestrowanych 24.448 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 19,1 proc. zbioru województwa lubuskiego. W stosunku do lutego 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,3 proc.

W Zielonej Górze, w lutym 2023 r., najwięcej było podmiotów zajmujących się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (19,1 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), budownictwem (13,5 proc.) oraz działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (11,4 proc.). W stosunku do lutego 2022 r. wzrost liczby podmiotów odnotowano m.in. w sekcjach: informacja i komunikacja (o 10,5 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 7,7 proc.), edukacja (o 4,7 proc.), budownictwo (o 4,7 proc.), pozostała działalność usługowa (o 3,9 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 3,7 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,4 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 3,4 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 1,9 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 1,8 proc.) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,6 proc.).

Według stanu w końcu lutego 2023 r. w rejestrze REGON 3.506 podmiotów miało zawieszoną działalność (o 1,3 proc. więcej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (87,1 proc.).