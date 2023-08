Produkcja przemysłowa w Niemczech

W czerwcu produkcja przemysłowa w Niemczech spadła drugi miesiąc z rzędu i była – po doprowadzeniu danych do porównywalności – o 1,5 proc. niższa niż w maju. Największy wpływ na to miały spadki w branży motoryzacyjnej i budownictwie. Poziom produkcji obniżył się tu w ciągu miesiąca o 3,5–3,8 proc. Pozytywnie wyróżniły się branże energochłonne, które w poprzednich kwartałach notowały głęboki regres. Tym razem produkcja w pięciu sektorach przemysłu, z chemią na czele, zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 1,1 proc., chociaż w porównaniu z czerwcem zeszłego roku w dalszym ciągu była o 12 proc. niższa. W całym przemyśle tempo rocznego spadku produkcji zwiększyło się w czerwcu do 1,8 proc. i było najwyższe w tym roku.

– Wzrosło ryzyko nawrotu recesji w niemieckiej gospodarce – ocenia Martin Ademmer z Bloomberg Economics.

W II kw. wartość niemieckiego PKB nie zmieniła się w porównaniu z trzema pierwszymi miesiącami 2023 r. Wcześniej przez dwa kolejne kwartały spadała. Dane za II kw. mają na razie charakter szacunkowy. Ekonomiści ING nie wykluczają, że finalnie okaże się, iż niemiecka gospodarka znów się skurczyła.

Chiny, stopy i brak rąk

Czerwcowe dane z Niemiec były zbieżne z wynikami sektora wytwórczego w innych dużych państwach strefy euro. Na zakończenie II kw. najszybciej od ponad dwóch lat spadła produkcja przemysłowa w Hiszpanii, a po raz pierwszy w tym roku na minusie w ujęciu rocznym znalazł się przemysł francuski. Skala spadku produkcji zmalała za to we Włoszech. Mówiąc obrazowo: włoskie samochody sprzedawały się w czerwcu lepiej od niemieckich. To właśnie poprawie w branży motoryzacyjnej włoski przemysł zawdzięcza lepsze wyniki. W porównaniu z majem produkcja wzrosła o 0,5 proc. i znalazła się na plusie drugi miesiąc z rzędu. Generalnie jednak dane z przemysłu strefy euro są zbieżne z wynikami wskaźników PMI – ta część gospodarki znajduje się w recesji lub w najlepszym wypadku w stagnacji.

