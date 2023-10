Pieniądze z KPO

Środki z tarczy w pewnym momencie się skończą. Dlatego bardzo ważne, żeby pieniądze z KPO zaczęły do Polski płynąć, bo ten program po prostu jest już rozpędzony i jeżeli nie będzie środków z Komisji Europejskiej, to PFR będzie musiał wyemitować obligacje. Zbliżamy się do tego terminu, on wypadnie na przełomie tego i przyszłego roku - powiedział DGP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Rozmawiali z nim Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak.

Gospodarka w dobrym stanie

Zdaniem prezesa PFR, gospodarka zostawiona przez rządy PiS następcom jest w bardzo dobrym stanie, zważywszy na kilka katastrof, jakie miały miejsce podczas ostatniej kadencji (pandemia, kryzys finansowy). Paweł Borys nie wie nic, na temat żadnych min, jakie PiS miałby zostawiać opozycji. „Ale to nie jest spacerek. Trzeba codziennie podejmować wiele trudnych decyzji”- ostrzega Paweł Borys. Na dodatek, przestrzeń do przeprowadzenia obniżek podatków jest bardzo mała.

